Все чемпионы Азербайджана по дзюдо

Сегодня в Бакинском дворце спорта завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.

В женском турнире чемпионками стали дзюдоистки Шушинской ДЮСШ, одолевшие в финале соперниц из спортивного клуба «Умбаев». Бронза у «Нефтчи-1».

В заключительный день прошли командные соревнования. У мужчин 1-е место заняла «Канокан-ТТ», серебро досталось «Азери-Дзюдо». Бронза в активе команд «Серхедчи» и «Атилла».

Всего в чемпионате Азербайджана приняли участие 154 дзюдоиста и 52 дзюдоистки из 50 клубов и организаций.

Отметим, что в чемпионате не участвовали олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, а также ряд других спортсменов национальной команды.

Призовой фонд чемпионата был равен 50 тысячам манатов.

Спонсорами чемпионата были Azercell и холдинг AZMAN. Холдинг, второй год подряд оказывающий спонсорскую поддержку проведению национального чемпионата, был награжден Федерацией дзюдо Азербайджана за вклад в развитие дзюдо в стране.