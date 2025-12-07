USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Все чемпионы Азербайджана по дзюдо

Сегодня в Бакинском дворце спорта завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.

В заключительный день прошли командные соревнования. У мужчин 1-е место заняла «Канокан-ТТ», серебро досталось «Азери-Дзюдо». Бронза в активе команд «Серхедчи» и «Атилла».

В женском турнире чемпионками стали дзюдоистки Шушинской ДЮСШ, одолевшие в финале соперниц из спортивного клуба «Умбаев». Бронза у «Нефтчи-1».

В личных соревнованиях чемпионами Азербайджана стали:

Балабей Агаев (60 кг, «Нефтчи»)

Назир Талыбов (66 кг, Judo Club 2012)

Кямран Сулейманов (73 кг, «Серхедчи»)

Вусал Галандарзаде (81 кг, «Атилла»)

Мамедрза Гаджизаде (90 кг, «Серхедчи»)

Эльмар Гасымов (100 кг, «Атилла»)

Кенан Насибов (свыше 100 кг, «Канокан-ТТ»)

Кенуль Алиева (48 кг, «Нефтчи»)

Айдан Велиева (52 кг, «Нефтчи»)

Вусаля Гаджиева (57 кг, «Нефтчи»)

Нильгюн Рзаева (63 кг, Балаханы)

Судаба Агаева (70 кг, «Атилла»)

Гюнель Гасанлы (78 кг, «Абшерон Хырдалан»)

Мадина Кайсинова (свыше 78 кг, Федерация дзюдо Азербайджана).

Всего в чемпионате Азербайджана приняли участие 154 дзюдоиста и 52 дзюдоистки из 50 клубов и организаций.

Отметим, что в чемпионате не участвовали олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, а также ряд других спортсменов национальной команды.

Призовой фонд чемпионата был равен 50 тысячам манатов.

Спонсорами чемпионата были Azercell и холдинг AZMAN. Холдинг, второй год подряд оказывающий спонсорскую поддержку проведению национального чемпионата, был награжден Федерацией дзюдо Азербайджана за вклад в развитие дзюдо в стране.

