Россияне меняют тактику: по всей Украине разрушают гражданскую инфраструктуру

Рёпке напоминает, что ночью и утром 6 декабря Москва выпустила по Украине 704 воздушных средства поражения, включая дроны Shahed, а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал», северокорейские KN-23, «Искандеры» и крылатые ракеты «Калибр». Одним из главных ударов стала атака по узловой железнодорожной инфраструктуре в городе Фастов под Киевом. Ранее Россия, по словам Рёпке, системно била по железным дорогам только на востоке Украины.

Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины, впервые нацелившись на объекты, которые считаются неприкосновенными из-за их ключевой роли в жизнеобеспечении миллионов украинцев. Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Также серьезный удар пришелся по сортировочному центру «Новой почты» в Днепре. Как сообщает Рёпке, местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в том числе для украинских военных, например, каски и приборы ночного видения.

Постоянно под прицелом находится и медицинская логистика: с ноября Россия атакует центральные распределительные базы, снабжающие больницы. После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок. А в результате вчерашней атаки в Днепре уничтожены склады с марлями и бинтами.

Энергетическая инфраструктура остается одной из главных мишеней. Из-за разрушений сети жители ряда регионов живут по 12–16 часов в сутки без электричества, сообщил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко. Ранее он сообщал, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. По словам главы «Укрэнерго», вместо массированных ракетных атак разрушаются отдельные энергетические районы.

Накануне россияне нанесли удар по одному из энергообъектов в Кривом Роге, в результате в части котельных вышло из строя оборудование. Сегодня россияне массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Под ударом были несколько предприятий энергосектора в Кременчугском районе.