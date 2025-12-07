Трамп пытается «сдружить» Нетаньяху и ас-Сиси

США изучают возможность проведения встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас‑Сиси, которые не контактировали с начала конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Согласно их данным, Вашингтон ожидает от Нетаньяху согласия на ключевую газовую сделку с Египтом, а также дополнительных инициатив, способных убедить ас‑Сиси принять участие во встрече.

«Это важно, так как США пытаются улучшить отношения между Израилем и арабскими странами с помощью экономической дипломатии», – говорится в статье.