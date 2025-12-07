Президент Израиля напомнил Трампу: Мы суверенная страна

USD 1.7000
Прошение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядке, заявил президент страны Ицхак Герцог в интервью Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп направил Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить преследование Нетаньяху, назвав уголовное дело против премьера Израиля «политическим».

«Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. …Но Израиль — суверенное государство», — заявил Герцог, комментируя просьбу Трампа.

«Лицо, дело которого будет обсуждаться, то есть г-н Нетаньяху, в соответствии с израильскими правилами должно подать заявление, просьбу, если и когда это произойдет, оно, конечно, будет рассмотрено должным образом, как и многие другие заявления, я отношусь к этому серьезно», — сказал Герцог.

Президент Израиля подчеркнул, что все прошения о помиловании проходят установленную процедуру, в том числе через Министерство юстиции и его юридического советника. При рассмотрении этого «необычного запроса» израильский президент, как он отметил, прежде всего будет руководствоваться интересами израильского народа. «Благополучие израильского народа — мой первый, второй и третий приоритеты», — добавил Герцог.

30 ноября стало известно, что Нетаньяху подал Герцогу официальную просьбу о помиловании. Представители аппарата израильского президента заверили, что отдел помилования Минюста «соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику». В начале декабря Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Трампом попросил его помочь с получением помилования. «Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент сделал все что мог», — сказал неназванный американский чиновник.

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает.

Президент Израиля имеет право помиловать приговоренных судом лиц, в очень редких случаях — до завершения судебного разбирательства, но только в случае, если это действие будет признано соответствующим общественным интересам.

