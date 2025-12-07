НАТО может не сработать: еврокомиссар призвал к самостоятельности

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал Европу учитывать в стратегическом планировании возможность того, что статья 5 НАТО может оказаться неэффективной в момент, когда ее придется применять. Об этом пишет Politico.

Кубилюс подчеркнул, что «нужно всегда рассчитывать на статью 5», но Европа уже ощущает последствия смещения фокуса США с континента на Тихоокеанский регион.

«Вопрос в том, нужно ли нам иметь наготове какие-то дополнительные гарантии безопасности и институциональные приготовления – на случай, если вдруг статья 5 не будет выполняться», – заявил еврокомиссар.

Он напомнил о недавних комментариях посла США в НАТО Мэтью Уитакера о том, что руководящий пост в альянсе может перейти от представителя США к Германии. По мнению Кубилюса, это сигнал о том, что Вашингтон «действительно просит нас позаботиться о европейской обороне», не только с военной, но и с институциональной точки зрения.

Еврокомиссар отметил, что «геополитический сдвиг», произошедший в последнее время, подтолкнул Европу к осознанию необходимости сделать оборону стратегическим приоритетом, и подчеркнул, что соответствующие шаги уже предпринимаются.