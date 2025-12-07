USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Услышит ли Китай призыв Германии?

20:16 784

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай использовать свое уникальное влияние на Россию, чтобы добиться от Москвы готовности к «серьезным переговорам, которые уважают суверенитет Украины». Об этом он заявил перед визитом в Пекин, сообщает РБК.

Вадефуль отметил, что российско-украинская война «демонстрирует, насколько тесно переплетены безопасность, процветание и свобода в Азии и Европе». По его словам, дипломатические усилия по прекращению огня «идут полным ходом».

«В наших интересах, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и прочного мира в Украине», – подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Дипломат также подчеркнул, что все государства заинтересованы «в стабильном международном порядке в глобальном масштабе». «То, что происходит, например, в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, затрагивает и Европу, и весь мир», – добавил он.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5962
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2518
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3302
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1306
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 6791
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1361
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2376
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2592
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3460
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4673
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1663

ЭТО ВАЖНО

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5962
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2518
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3302
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1306
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 6791
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1361
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2376
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2592
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3460
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4673
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1663
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться