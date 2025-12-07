Услышит ли Китай призыв Германии?

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Китай использовать свое уникальное влияние на Россию, чтобы добиться от Москвы готовности к «серьезным переговорам, которые уважают суверенитет Украины». Об этом он заявил перед визитом в Пекин, сообщает РБК.

Вадефуль отметил, что российско-украинская война «демонстрирует, насколько тесно переплетены безопасность, процветание и свобода в Азии и Европе». По его словам, дипломатические усилия по прекращению огня «идут полным ходом».

«В наших интересах, чтобы Китай способствовал достижению справедливого и прочного мира в Украине», – подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Дипломат также подчеркнул, что все государства заинтересованы «в стабильном международном порядке в глобальном масштабе». «То, что происходит, например, в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, затрагивает и Европу, и весь мир», – добавил он.