Российский порт третий день горит после ударов дронов

Тушение пожара в порту Темрюка Краснодарского края продолжается уже третьи сутки, площадь возгорания сократилась с 1,3 тыс. до 960 кв. метров. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

«Площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники», – говорится в сообщении.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в ночь на 5 декабря украинские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке. Персонал был эвакуирован, пострадавших нет. К тушению пожара, охватившего площадь 1 350 кв. м, привлекли 68 человек и 26 единиц техники.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Темрюкский морской порт в Краснодарском крае РФ. В частности, по территории порта зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти.