Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Российский порт третий день горит после ударов дронов

20:52 805

Тушение пожара в порту Темрюка Краснодарского края продолжается уже третьи сутки, площадь возгорания сократилась с 1,3 тыс. до 960 кв. метров. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

«Площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники», – говорится в сообщении.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в ночь на 5 декабря украинские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке. Персонал был эвакуирован, пострадавших нет. К тушению пожара, охватившего площадь 1 350 кв. м, привлекли 68 человек и 26 единиц техники.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Темрюкский морской порт в Краснодарском крае РФ. В частности, по территории порта зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5962
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2519
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3303
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1307
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 6791
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1362
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2376
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2592
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3460
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4673
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1663

