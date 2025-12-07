Президент Узбекистана помиловал сотни осужденных

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек в преддверии Дня Конституции страны 8 декабря. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что помилованы лица, «чистосердечно раскаявшиеся в содеянном и твердо вставшие на путь исправления». Из 615 человек 220 получили полное освобождение, 123 освобождены от условно-досрочного отбывания наказания, 97 осужденным смягчили меру пресечения, а 175 сократили срок лишения свободы.

Среди помилованных девять иностранцев, 29 женщин, 264 человека моложе 30 лет, а также девять осужденных участников запрещенных организаций, уточняется в указе.

«Министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения по оказанию содействия помилованным в возвращении к семьям и близким, адаптации в общественной жизни, занятию полезным трудом, формированию здорового образа жизни и поиску достойного места в обществе», — говорится в документе.