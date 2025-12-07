USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Президент Узбекистана помиловал сотни осужденных

21:02 401

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек в преддверии Дня Конституции страны 8 декабря. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что помилованы лица, «чистосердечно раскаявшиеся в содеянном и твердо вставшие на путь исправления». Из 615 человек 220 получили полное освобождение, 123 освобождены от условно-досрочного отбывания наказания, 97 осужденным смягчили меру пресечения, а 175 сократили срок лишения свободы.

Среди помилованных девять иностранцев, 29 женщин, 264 человека моложе 30 лет, а также девять осужденных участников запрещенных организаций, уточняется в указе.

«Министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения по оказанию содействия помилованным в возвращении к семьям и близким, адаптации в общественной жизни, занятию полезным трудом, формированию здорового образа жизни и поиску достойного места в обществе», — говорится в документе.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
12:29 5963
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой
12:15 2520
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
09:42 3303
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
20:08 1308
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
15:10 6792
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1362
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2378
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
16:30 2592
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
15:50 3460
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
15:03 4673
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
14:50 1663

