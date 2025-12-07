Боевики не жалеют детей: десятки погибших

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, Unicef) уточнил, что жертвами стали более 10 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Министерство иностранных дел Судана в свою очередь сообщило о 43 погибших детях и о 79 жертвах в этом населенном пункте.

В Судане в результате атак военизированных формирований с задействованием беспилотников погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. В провинции Южный Кордофан были обстреляны детский сад и больница, сообщил агентству AFP глава администрации Калоуги.

Глава администрации возложил ответственность за нападения на Силы быстрого реагирования (RSF), а также на связанную с ними повстанческую группировку SPLM-N, которая контролирует большую часть Южного Кордофана. Атакам сначала подвергся детский сад, затем больница, позднее - жители, которые «хотели увести детей в безопасное место», уточнил собеседник агентства.

За минувший месяц более 41 000 человек бежали от эскалации насилия в Северном и Южном Кордофане, указали в Детском фонде.

В результате очередного витка боевых действий с середины апреля 2023 года Судан переживает одну из страшных гуманитарных катастроф. Осенью Эль-Фашер (провинция Северный Дарфур) стал местом массовых убийств и зверств против гражданского населения после того, как его захватила повстанческая группировка Силы быстрого реагирования.

Обострение конфликта началось после того, как RSF и суданская регулярная армия SAF не договорились по поводу условий интеграции подразделений RSF в вооруженные силы. Гуманитарные организации и ООН говорят о более чем 140 тыс. жертв конфликта.