Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Боевики не жалеют детей: десятки погибших

В Судане в результате атак военизированных формирований с задействованием беспилотников погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. В провинции Южный Кордофан были обстреляны детский сад и больница, сообщил агентству AFP глава администрации Калоуги.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ, Unicef) уточнил, что жертвами стали более 10 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Министерство иностранных дел Судана в свою очередь сообщило о 43 погибших детях и о 79 жертвах в этом населенном пункте.

Глава администрации возложил ответственность за нападения на Силы быстрого реагирования (RSF), а также на связанную с ними повстанческую группировку SPLM-N, которая контролирует большую часть Южного Кордофана. Атакам сначала подвергся детский сад, затем больница, позднее - жители, которые «хотели увести детей в безопасное место», уточнил собеседник агентства.

За минувший месяц более 41 000 человек бежали от эскалации насилия в Северном и Южном Кордофане, указали в Детском фонде.

В результате очередного витка боевых действий с середины апреля 2023 года Судан переживает одну из страшных гуманитарных катастроф. Осенью Эль-Фашер (провинция Северный Дарфур) стал местом массовых убийств и зверств против гражданского населения после того, как его захватила повстанческая группировка Силы быстрого реагирования.

Обострение конфликта началось после того, как RSF и суданская регулярная армия SAF не договорились по поводу условий интеграции подразделений RSF в вооруженные силы. Гуманитарные организации и ООН говорят о более чем 140 тыс. жертв конфликта.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
