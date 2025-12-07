USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Ливни затопили турецкий курорт

фото; видео
21:22 504

Проливные дожди затопили курортный район Аланья в провинции Анталья.

Подземные переходы оказались заполнены водой. В одном из них заглохла машина, и пожарным пришлось эвакуировать восемь человек из подтопленного тоннеля.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5966
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2521
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3303
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1310
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 6796
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1362
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2379
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2592
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3460
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4673
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1663

