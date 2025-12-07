Ливни затопили турецкий курорт

Проливные дожди затопили курортный район Аланья в провинции Анталья.
Подземные переходы оказались заполнены водой. В одном из них заглохла машина, и пожарным пришлось эвакуировать восемь человек из подтопленного тоннеля.
December 7, 2025
Проливные дожди затопили курортный район Аланья в провинции Анталья.
Подземные переходы оказались заполнены водой. В одном из них заглохла машина, и пожарным пришлось эвакуировать восемь человек из подтопленного тоннеля.
December 7, 2025
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.