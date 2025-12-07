В Европе нашли способ заблокировать российские активы навсегда

«Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений… ему разрешено принимать меры без достижения единогласия», – говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что до сих пор любая страна могла «разрушить всю конструкцию» европейских санкций и обеспечить России доступ к ее резервам, так как продление рестрикций требовало единогласного согласия всех государств-членов каждые шесть месяцев.

Кроме того, FT не исключает, что в итоге налогоплательщики ЕС будут финансировать кредит или грант Украине. «Пока вы не готовы заставить Россию платить, то в конце концов налогоплательщики ЕС будут обеспечивать предоставление Киеву кредита (или гранта)», – указывает издание.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕК нет сценариев, при которых расходы будут полностью ложиться на европейских налогоплательщиков. В настоящий момент комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских активов для помощи Украине. Обсуждается сумма от 185 до 210 млрд евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания войны и при условии «выплаты ей Москвой материального ущерба».