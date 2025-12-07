Третий год войны, а российская армия без трусов и носков

Российская армия спустя более трех лет войны не может обеспечить своих военнослужащих базовым комплектом белья и носков. Об этом заявил известный прокремлевский «военкор» Юрий Подоляка в эфире программы Metametrica.

«Меня сейчас реально поражает. Я не знаю, как это можно! Три с половиной года войны. Ну, неужели мы не можем обеспечить нашу армию централизованно трусами и носками?!» – возмущается Подоляка.

По его словам, большую часть потребностей военнослужащих по-прежнему закрывают волонтеры. «У нас нормы (довоенные) до сих пор не изменены. И форма выдается одна на полгода. Все остальное покупается за свои», — рассказал он.

На уточняющий вопрос ведущего о том, осведомлен ли о ситуации министр обороны Андрей Белоусов, Подоляка ответил утвердительно: «Они (в Минобороны) не могут там ничего сделать. Не знаю, почему».

Еще в июне Lenta.ru сообщала, что воюющие российские солдаты, несмотря на зарплаты в 200–300 тыс. рублей, вынуждены тратить почти все средства на фронтовые нужды. По данным издания, они закупают за свой счет еду, амуницию, бензин, технику – включая комплексы РЭБ – и даже оплачивают похороны сослуживцев. При этом в мае бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в числе своих заслуг называл реформирование быта солдат: отмену «редких походов в баню», переход к еженедельной смене нижнего белья и масштабные изменения в казармах.