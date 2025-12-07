USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Третий год войны, а российская армия без трусов и носков

заявил Юрий Подоляка
21:42

Российская армия спустя более трех лет войны не может обеспечить своих военнослужащих базовым комплектом белья и носков. Об этом заявил известный прокремлевский «военкор» Юрий Подоляка в эфире программы Metametrica.

«Меня сейчас реально поражает. Я не знаю, как это можно! Три с половиной года войны. Ну, неужели мы не можем обеспечить нашу армию централизованно трусами и носками?!» – возмущается Подоляка.

По его словам, большую часть потребностей военнослужащих по-прежнему закрывают волонтеры. «У нас нормы (довоенные) до сих пор не изменены. И форма выдается одна на полгода. Все остальное покупается за свои», — рассказал он.

На уточняющий вопрос ведущего о том, осведомлен ли о ситуации министр обороны Андрей Белоусов, Подоляка ответил утвердительно: «Они (в Минобороны) не могут там ничего сделать. Не знаю, почему».

Еще в июне Lenta.ru сообщала, что воюющие российские солдаты, несмотря на зарплаты в 200–300 тыс. рублей, вынуждены тратить почти все средства на фронтовые нужды. По данным издания, они закупают за свой счет еду, амуницию, бензин, технику – включая комплексы РЭБ – и даже оплачивают похороны сослуживцев. При этом в мае бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в числе своих заслуг называл реформирование быта солдат: отмену «редких походов в баню», переход к еженедельной смене нижнего белья и масштабные изменения в казармах.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
12:29
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой
12:15
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
09:42
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
20:08
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
15:10
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
16:30
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
15:50
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
15:03
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
14:50

