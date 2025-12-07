USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Рекордные скидки на российскую нефть для Китая

21:56 1020

Россия увеличила скидки на нефть для Китая. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, поставляемый в КНР российский сорт ESPO Blend с погрузкой в декабре продается в китайских портах с рекордным дисконтом в $5-6 за баррель Brent.

В конце сентября дальневосточную нефть ESPO китайские НПЗ покупали по цене выше Brent на $0,5-1.

По словам источников Reuters, не все партии ESPO Blend с погрузкой в декабре нашли покупателей, и торговые компании, через которые проводились поставки, могли понести убытки: они приобрели декабрьские объемы еще осенью, по более высоким ценам, и теперь вынуждены продавать их намного дешевле.

Несмотря на скидки, потоки российской нефти в КНР сокращаются: в ноябре морские поставки на китайский рынок упали ниже 800 тысяч баррелей в сутки, минимума с февраля 2022 года, подсчитали аналитики Kpler. По сравнению с октябрем экспорт упал на 30-40%, или 400-500 тысяч баррелей в сутки.

Государственные НПЗ Китая придерживаются консервативной политики в отношении санкций и, вероятно, хотят посмотреть, как будут действовать индийские заводы, или дождаться пока «осядет пыль», отмечает аналитик Kpler Йоханес Раубалл.

Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
22:33 809
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
21:45 2530
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 7666
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
21:34 1300
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
21:18 1604
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 6398
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2804
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3486
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1846
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1841
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2649

