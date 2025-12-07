Рекордные скидки на российскую нефть для Китая

Россия увеличила скидки на нефть для Китая. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, поставляемый в КНР российский сорт ESPO Blend с погрузкой в декабре продается в китайских портах с рекордным дисконтом в $5-6 за баррель Brent.

По словам источников Reuters, не все партии ESPO Blend с погрузкой в декабре нашли покупателей, и торговые компании, через которые проводились поставки, могли понести убытки: они приобрели декабрьские объемы еще осенью, по более высоким ценам, и теперь вынуждены продавать их намного дешевле.

Несмотря на скидки, потоки российской нефти в КНР сокращаются: в ноябре морские поставки на китайский рынок упали ниже 800 тысяч баррелей в сутки, минимума с февраля 2022 года, подсчитали аналитики Kpler. По сравнению с октябрем экспорт упал на 30-40%, или 400-500 тысяч баррелей в сутки.

Государственные НПЗ Китая придерживаются консервативной политики в отношении санкций и, вероятно, хотят посмотреть, как будут действовать индийские заводы, или дождаться пока «осядет пыль», отмечает аналитик Kpler Йоханес Раубалл.