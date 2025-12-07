USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Человек Трампа усадил Израиль и Катар за стол

22:00 576

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в воскресенье проводит переговоры с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, пытаясь нормализовать отношения после израильских ударов по Дохе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Израиль на переговорах будет представлен главой службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа, тогда как со стороны Катара участвует неназванный высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что встреча впервые проводится на самом высоком уровне между странами с момента заключения соглашения о прекращении войны в Газе, где ключевую роль сыграл Катар в качестве посредника. Переговоры проходят на фоне подготовки администрации Дональда Трампа к объявлению о новой фазе мирного процесса по Палестине.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября объявила о начале операции «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным членам ХАМАС в Дохе. Очевидцы сообщили о серии сильных взрывов в столице Катара. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти заранее уведомили США и Катар о планируемых ударах по лидерам движения, находившимся в Дохе. Согласно заявлению ХАМАС, в результате атак погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена Израилем самостоятельно, и страна несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что после ударов разговаривал с Нетаньяху и охарактеризовал инцидент как «несчастный случай».

Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
22:33 810
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
21:45 2532
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 7669
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
21:34 1301
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
21:18 1605
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 6398
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2804
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3486
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1847
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1841
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2650

ЭТО ВАЖНО

