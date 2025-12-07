Человек Трампа усадил Израиль и Катар за стол

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в воскресенье проводит переговоры с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, пытаясь нормализовать отношения после израильских ударов по Дохе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Израиль на переговорах будет представлен главой службы внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа, тогда как со стороны Катара участвует неназванный высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что встреча впервые проводится на самом высоком уровне между странами с момента заключения соглашения о прекращении войны в Газе, где ключевую роль сыграл Катар в качестве посредника. Переговоры проходят на фоне подготовки администрации Дональда Трампа к объявлению о новой фазе мирного процесса по Палестине.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября объявила о начале операции «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным членам ХАМАС в Дохе. Очевидцы сообщили о серии сильных взрывов в столице Катара. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти заранее уведомили США и Катар о планируемых ударах по лидерам движения, находившимся в Дохе. Согласно заявлению ХАМАС, в результате атак погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена Израилем самостоятельно, и страна несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что после ударов разговаривал с Нетаньяху и охарактеризовал инцидент как «несчастный случай».