Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Украинцы массово уезжают за границу

22:10 1623

С 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехало почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев. Об этом информирует Национальный банк Украины в новом макроэкономическом и монетарном обзоре со ссылкой на данные ООН и Евростата.

«По данным ООН, число мигрантов за пределами Украины составляло 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (3 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)», - говорится в обзоре.

В Нацбанке предположили, что увеличение числа мигрантов может быть связано в том числе с усилением российских атак на объекты гражданской инфраструктуры. Еще одним фактором называют разрешение на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.

