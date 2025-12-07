Посланник Трампа о демократии в Израиле: На Ближнем Востоке лучше всего работает монархия

Спецпосланник президента США по Сирии Том Баррак заявил, что на Ближнем Востоке эффективнее работают «просвещенные монархии», чем демократические модели, и призвал международное сообщество не требовать от нового правительства Сирии быстрого перехода к демократии.



«Хоть Израиль и называет себя демократией, но в этом регионе, нравится вам это или нет, лучше всего работают просвещенные монархии», – заявил Баррак на Дохийском форуме.

Спецпосланник призвал не требовать от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа создания демократического режима «за 12 месяцев», так как демократия – это вообще не для Ближнего Востока, и здесь нужны монархи, как в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и других странах.

Баррак также призвал помогать правительству аш-Шараа независимо от демократичности его методов и говорил, что наилучшим вариантом для Сирии станет восстановление под протекторатом Катара и Саудовской Аравии.