USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Посланник Трампа о демократии в Израиле: На Ближнем Востоке лучше всего работает монархия

видео
22:28 491

Спецпосланник президента США по Сирии Том Баррак заявил, что на Ближнем Востоке эффективнее работают «просвещенные монархии», чем демократические модели, и призвал международное сообщество не требовать от нового правительства Сирии быстрого перехода к демократии.

«Хоть Израиль и называет себя демократией, но в этом регионе, нравится вам это или нет, лучше всего работают просвещенные монархии», – заявил Баррак на Дохийском форуме.

Спецпосланник призвал не требовать от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа создания демократического режима «за 12 месяцев», так как демократия – это вообще не для Ближнего Востока, и здесь нужны монархи, как в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и других странах. 

Баррак также призвал помогать правительству аш-Шараа независимо от демократичности его методов и говорил, что наилучшим вариантом для Сирии станет восстановление под протекторатом Катара и Саудовской Аравии.

Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
22:33 812
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
21:45 2538
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 7673
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
21:34 1301
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
21:18 1608
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 6399
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2804
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3490
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1850
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1841
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2650

ЭТО ВАЖНО

Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
22:33 812
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
21:45 2538
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 7673
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
21:34 1301
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
21:18 1608
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 6399
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2804
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3490
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1850
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1841
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2650
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться