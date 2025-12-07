USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Макрон убежал к китайским студентам

Чэнду (Китай). Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников службы безопасности, чтобы пообщаться со студентами Сычуаньского университета

Мехико (Мексика). Фермеры заблокировали вход в Конгресс в знак протеста против нового закона о водных ресурсах, который устанавливает более строгий контроль за использованием воды

Салоники (Греция). Полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров, угрожающих заблокировать международный аэропорт

Славянск (Украина). Спасатели работают на месте многоквартирных домов, пострадавших от российского авиаудара

Газа (Палестина). Холодная Луна, последнее Суперлуние 2025 года над лагерем беженцев Нусейрат

Дайехколот (Индонезия). Последствия наводнения

Бад-Заульгау (Германия). Подготовка к Рождеству

Макрон убежал к китайским студентам
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Независимость Палестины все ближе и ближе
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
За неимением гербовой пишут и на простой
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
