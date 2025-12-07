Макрон убежал к китайским студентам

Чэнду (Китай). Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от сотрудников службы безопасности, чтобы пообщаться со студентами Сычуаньского университета
Мехико (Мексика). Фермеры заблокировали вход в Конгресс в знак протеста против нового закона о водных ресурсах, который устанавливает более строгий контроль за использованием воды
Салоники (Греция). Полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров, угрожающих заблокировать международный аэропорт
Славянск (Украина). Спасатели работают на месте многоквартирных домов, пострадавших от российского авиаудара
Газа (Палестина). Холодная Луна, последнее Суперлуние 2025 года над лагерем беженцев Нусейрат
Дайехколот (Индонезия). Последствия наводнения
Бад-Заульгау (Германия). Подготовка к Рождеству