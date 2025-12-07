На улице минус 15: российский город остался без тепла

В российском городе Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9, в результате из работы выведен один из котлов. Из-за этого в 1546 домах снизили подачу тепла, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Мэр Ангарска Сергей Петров заявил, что в Ангарском округе введен режим повышенной готовности. По его словам, ремонт котла продлится до 11 декабря.

Baza пишет, что жители города жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды, а работники школ предупреждают родителей о возможном переводе детей на дистанционное обучение. По данным издания, сейчас температура в Ангарске минус 15 градусов, в дальнейшем синоптики обещают минус 30.