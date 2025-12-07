USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Болгария сняла часть экипажа с поврежденного украинским дроном танкера

23:13 248

Три члена экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, пострадавшего после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby у города Ахтополь на юге болгарского Черноморья, были эвакуированы вертолетом. Как сообщает телеканал BTV, операцию организовало и провело Минобороны Болгарии.

«В 17:12 (в 19:12 по Баку) военнослужащие успешно выполнили задачу по оказанию помощи и эвакуации трех членов экипажа судна, которые заявили о проблемах со здоровьем, и доставили их на берег, на танкер доставили дизель-генератор, запасы топлива и оборудование для коммуникации», – говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют эвакуировать всех членов экипажа и отбуксировать судно в безопасное место. Планируется, что в понедельник будут эвакуированы еще четыре человека.

Ранее глава областной администрации Бургаса Владимир Крумов по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что «действия по спасению экипажа в воскресенье из-за сильного волнения и неблагоприятных метеорологических условий предприниматься не будут», а после улучшения погоды судно будет отбуксировано в безопасную зону. Болгарское национальное радио со ссылкой на Минобороны страны информировало, что вертолет ВМС готов доставить на борт дополнительные продукты и оборудование для полноценной связи со спасателями.

Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
22:33 816
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
21:45 2547
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 7674
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
21:34 1304
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
21:18 1612
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 6399
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
12:15 2805
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 3490
Глава МИД Ирана прилетел в Баку
Глава МИД Ирана прилетел в Баку обновлено 20:08
20:08 1850
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 1842
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 2651

