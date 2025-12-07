Болгария сняла часть экипажа с поврежденного украинским дроном танкера

Три члена экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, пострадавшего после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby у города Ахтополь на юге болгарского Черноморья, были эвакуированы вертолетом. Как сообщает телеканал BTV, операцию организовало и провело Минобороны Болгарии.

«В 17:12 (в 19:12 по Баку) военнослужащие успешно выполнили задачу по оказанию помощи и эвакуации трех членов экипажа судна, которые заявили о проблемах со здоровьем, и доставили их на берег, на танкер доставили дизель-генератор, запасы топлива и оборудование для коммуникации», – говорится в сообщении. Отмечается, что неблагоприятные метеоусловия пока не позволяют эвакуировать всех членов экипажа и отбуксировать судно в безопасное место. Планируется, что в понедельник будут эвакуированы еще четыре человека.

Ранее глава областной администрации Бургаса Владимир Крумов по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что «действия по спасению экипажа в воскресенье из-за сильного волнения и неблагоприятных метеорологических условий предприниматься не будут», а после улучшения погоды судно будет отбуксировано в безопасную зону. Болгарское национальное радио со ссылкой на Минобороны страны информировало, что вертолет ВМС готов доставить на борт дополнительные продукты и оборудование для полноценной связи со спасателями.