Сын Трампа о непредсказуемом ходе отца в отношении Украины

Сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что его отец допускает возможность выхода из мирного процесса по Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News на Дохийском форуме.

Отвечая на вопрос о том, допускает ли он отказ американского лидера от поддержки Украины, Трамп-младший отметил: «Думаю, он может. Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем».

Он также заявил, что, по его мнению, наркокартели представляют «гораздо более явную и реальную опасность для США, чем все, что (происходит) на Украине или в России». При этом Трамп-младший подчеркнул, что не считает, что Украина будет «брошена», однако, по его словам, «американская общественность не желает (бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины)».

Американский президент на днях заявил, что США «напряженно работают» над урегулированием российско-украинской войны и в конечном счете смогут положить ему конец.