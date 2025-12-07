«Слабая» Европа может стать угрозой для Америки

Даймон считает риск фрагментации Европы одной из главных проблем, стоящих перед миром. Глава JPMorgan высоко оценивает создание евро и стремление Европы к миру, но предупредил, что сокращение военных усилий и трудности в попытках достичь соглашения внутри ЕС представляют угрозу для континента. Фрагментация Европы «навредит нам больше, чем кому-либо другому, потому что они — наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны», уверен Даймон.

По его словам, США должны помочь, так как «слабая Европа — это плохо для нас»: «Нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы помочь им стать сильнее».

На этой неделе Вашингтон обновил стратегию национальной безопасности. В 33-страничном документе отмечается, в частности, что Соединенные Штаты не могут «позволить себе списывать Европу со счетов», а должны помочь ей «скорректировать ее нынешнюю траекторию». США должны предоставить европейцам возможность «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы». Кроме того, нужно как можно скорее закончить войну РФ против Украины, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны», подчеркивается в стратегии.