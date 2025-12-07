«Слабая» Европа может стать угрозой для Америки

«Слабая» Европа представляет собой серьезный экономический риск для США, заявил глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон. Его слова приводит Bloomberg.
Даймон считает риск фрагментации Европы одной из главных проблем, стоящих перед миром. Глава JPMorgan высоко оценивает создание евро и стремление Европы к миру, но предупредил, что сокращение военных усилий и трудности в попытках достичь соглашения внутри ЕС представляют угрозу для континента. Фрагментация Европы «навредит нам больше, чем кому-либо другому, потому что они — наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны», уверен Даймон.
По его словам, США должны помочь, так как «слабая Европа — это плохо для нас»: «Нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы помочь им стать сильнее».
На этой неделе Вашингтон обновил стратегию национальной безопасности. В 33-страничном документе отмечается, в частности, что Соединенные Штаты не могут «позволить себе списывать Европу со счетов», а должны помочь ей «скорректировать ее нынешнюю траекторию». США должны предоставить европейцам возможность «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы». Кроме того, нужно как можно скорее закончить войну РФ против Украины, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны», подчеркивается в стратегии.