Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

7 декабря 2025, 23:45 981

Около половины швейцарцев поддерживают инициативу ограничить численность населения страны 10 миллионами человек, показывают результаты опроса исследовательского института LeeWas по заказу газеты 20 Minuten и медиахолдинга Tamedia.

Быстрый рост численности страны Швейцарии вызывает споры на протяжении нескольких лет. На этом фоне депутаты крупнейшей Швейцарской народной партии (ШНП) предложили закрепить в конституции максимальный порог постоянного населения страны до 2050 года и ограничить его 10 млн человек. Ожидается, что референдум по инициативе пройдет уже в июне 2026 года. В случае одобрения предложения ШНП властям страны придется существенно ужесточить миграционное законодательство.

По данным опроса, 48% участников поддерживают инициативу партии, 41% высказались против, а 11% респондентов затруднились с ответом. В исследовании, проведенном с 27 по 30 ноября институтом LeeWas, приняли участие почти 11 тысяч человек, погрешность составила 2,8%.

В сентябре 2024 года федеральное статистическое управление Швейцарии сообщило, что во втором квартале численность постоянного населения страны впервые превысила 9 млн человек. При этом в статистику не включались просители убежища. Ведомство отмечало, что население выросло с 8 до 9 млн всего за 12 лет.

