По данным DeepState, в ноябре российские войска захватили около 500 кв. км территории Украины, что на 250 кв. км больше, чем в предыдущем месяце. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что скорость продвижения РФ приближалась к максимальной с начала войны, которое произошло почти четыре года назад. В то же время украинские военные сообщили, что в Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По информации DeepState, половина города находится в зоне активных боевых действий.

Россия продолжает быстро продвигаться на территории Украины, демонстрируя одну из самых высоких скоростей захвата с начала полномасштабного вторжения на фоне зашедших в тупик мирных переговоров. Об этом пишет The Telegraph.

«План прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украиной больших территорий. Украина и Европа отклонили эти предложения. Эти достижения, вероятно, помогут убедить Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, а отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой», – сказано в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе сообщил о «длинном и содержательном телефонном разговоре» со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. После этого Россия нанесла массированные удары по украинским городам, критической инфраструктуре и железнодорожным вокзалам.

Европейские лидеры продолжают искать пути выхода из кризисной ситуации, поскольку поддержка Украины ослабевает, а администрация Трампа уже не сосредоточена на конфликте так, как раньше. Более того, Дональд Трамп-младший заявил в ходе Дохийского форума, что его отец может отказаться от мирных переговоров. В то же время спецпосланник президента США Кит Келлог подчеркнул, что соглашение «очень близко».

The Telegraph напоминает, что долгосрочная позиция США была подробно изложена на прошлой неделе в докладе о стратегии национальной безопасности, где Европу обвинили в блокировании мирного процесса по Украине. В документе также изменили формулировки предыдущих версий, убрав упоминания России как прямой угрозы, после чего в Москве заявили, что новые формулировки «в основном соответствуют» ее видению.

В последние недели российская армия продвинулась по нескольким направлениям. После того как Украина развернула часть своих лучших бригад и подразделений беспилотников для удержания позиций в Покровске, российские войска смогли растянуть украинскую оборону вдоль 1000-километровой линии фронта, открывая уязвимые участки на юго-восточном и северном направлениях. В результате Москва достигла успехов в Запорожской области и близка к захвату Купянска в Харьковской области, отмечает The Telegraph.

Военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми отметил, что «пока не было никаких крупных прорывов». «Ни одного немедленного провала украинских линий фронта. Россия не смогла решительно прорвать фронт ни в одном направлении», – добавил он. При этом эксперт отметил, что недавние успехи РФ на юго-востоке остаются ограниченными. «Россия должна достичь гораздо большего успеха, чтобы достичь там чего-то значительного; она лишь захватила одно маленькое село за другим и много полей. Эти события пока не представляют угрозы для всего фронта», – отметил Кастехельми.

Издание со ссылкой на аналитиков подчеркивает, что России может понадобиться несколько лет, чтобы полностью контролировать Донбасс – ключевую территорию для Москвы, тщательно защищенную «крепостными городами» Краматорском и Славянском.