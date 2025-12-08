Канцлер теряет поддержку

Правящая в ФРГ коалиция под руководством канцлера Фридриха Мерца теряет поддержку среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения INSA по заказу еженедельника Bild am Sonntag.
Согласно этим данным, 70% респондентов заявили, что недовольны работой коалиции, в состав которой входят Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Удовлетворенность выразил лишь 21% опрошенных. Это худший показатель, зафиксированный институтом с момента прихода «большой коалиции» к власти в мае 2025 года. Еще 9% не стали отвечать на вопрос.
Деятельность самого канцлера поддержали всего 23% опрошенных, это также новый минимум. Более двух третей респондентов, или 68% отрицательно оценили его работу, 9% не дали ответа. Опрос проводился 4 и 5 декабря, в нем приняли участие 1005 человек.
Эта тенденция нашла отражение и в опросе Sonntagstrend, который институт INSA еженедельно проводит по заказу Bild am Sonntag. На вопросы исследователей с 1 по 5 декабря ответили 1206 человек. Из результатов следует: если бы выборы в Бундестаг состоялись в это воскресенье, то есть 7 декабря, три правящие партии вместе не получили бы парламентского большинства. На первом месте оказалась бы правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), за которую готовы проголосовать 26% избирателей. Консервативный блок ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, СДПГ - 15%.