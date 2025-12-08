Канцлер теряет поддержку

Согласно этим данным, 70% респондентов заявили, что недовольны работой коалиции, в состав которой входят Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Удовлетворенность выразил лишь 21% опрошенных. Это худший показатель, зафиксированный институтом с момента прихода «большой коалиции» к власти в мае 2025 года. Еще 9% не стали отвечать на вопрос.

Деятельность самого канцлера поддержали всего 23% опрошенных, это также новый минимум. Более двух третей респондентов, или 68% отрицательно оценили его работу, 9% не дали ответа. Опрос проводился 4 и 5 декабря, в нем приняли участие 1005 человек.

Эта тенденция нашла отражение и в опросе Sonntagstrend, который институт INSA еженедельно проводит по заказу Bild am Sonntag. На вопросы исследователей с 1 по 5 декабря ответили 1206 человек. Из результатов следует: если бы выборы в Бундестаг состоялись в это воскресенье, то есть 7 декабря, три правящие партии вместе не получили бы парламентского большинства. На первом месте оказалась бы правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), за которую готовы проголосовать 26% избирателей. Консервативный блок ХДС/ХСС получил бы 25% голосов, СДПГ - 15%.