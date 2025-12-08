USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Венгрия и Словакия действуют сообща

00:46 321

Венгрия и Словакия намерены обратиться в Европейский суд с целью оспорить план ЕС о запрете импорта российского газа и нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что сразу после принятия плана RePowerEU на следующей неделе Венгрия совместно со Словакией подаст в Европейский суд ходатайство об отмене документа и будет добиваться приостановки его действия на время судебного разбирательства.

«Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен», – написал он.

Сийярто охарактеризовал постановление как «масштабное юридическое мошенничество» и отметил, что, по его мнению, документ «явно является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения».

Министр также подчеркнул, что план противоречит договорам ЕС, поскольку энергетическая политика относится к компетенции отдельных государств.

