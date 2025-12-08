«Золотой флот» Трампа

Президент США Дональд Трамп одобрил запуск программы «Золотой флот» по созданию новых кораблей и беспилотных катеров. Об этом сообщил министр ВМС Джон Фелан в интервью Axios.

«Мы продолжим строить корабли, которые составляют основу флота: авианосцы, эсминцы, десантные суда, подводные лодки… Но нам нужны новые, современные корабли», – подчеркнул министр ВМС Джон Фелан.

Он уточнил, что проект охватывает американскую фрегатную платформу нового типа, модернизированные танкеры, корабли обеспечения и широкий парк беспилотной техники, а также сообщил о контракте на $392 млн с производителем беспилотных катеров Saronic.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует создать «Золотой флот» и обновить состав ВМС. По данным The Wall Street Journal, в Белом доме шли оживленные обсуждения того, насколько реально заменить существующий флот новыми кораблями для эффективного противодействия угрозам, включая Китай.