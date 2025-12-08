USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

«Золотой флот» Трампа

01:24 126

Президент США Дональд Трамп одобрил запуск программы «Золотой флот» по созданию новых кораблей и беспилотных катеров. Об этом сообщил министр ВМС Джон Фелан в интервью Axios.

«Мы продолжим строить корабли, которые составляют основу флота: авианосцы, эсминцы, десантные суда, подводные лодки… Но нам нужны новые, современные корабли», – подчеркнул министр ВМС Джон Фелан.

Он уточнил, что проект охватывает американскую фрегатную платформу нового типа, модернизированные танкеры, корабли обеспечения и широкий парк беспилотной техники, а также сообщил о контракте на $392 млн с производителем беспилотных катеров Saronic.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует создать «Золотой флот» и обновить состав ВМС. По данным The Wall Street Journal, в Белом доме шли оживленные обсуждения того, насколько реально заменить существующий флот новыми кораблями для эффективного противодействия угрозам, включая Китай.

Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии объектив haqqin.az
01:27 47
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба
7 декабря 2025, 22:23 2497
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет The Telegraph
00:09 780
Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
7 декабря 2025, 22:33 1471
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
7 декабря 2025, 21:45 3726
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
7 декабря 2025, 15:10 8172
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
7 декабря 2025, 21:34 1789
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 2148
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
7 декабря 2025, 12:29 6648
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
7 декабря 2025, 12:15 2937
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
7 декабря 2025, 09:42 3610

ЭТО ВАЖНО

Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии объектив haqqin.az
01:27 47
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба
7 декабря 2025, 22:23 2497
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет The Telegraph
00:09 780
Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
7 декабря 2025, 22:33 1471
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
7 декабря 2025, 21:45 3726
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
7 декабря 2025, 15:10 8172
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция
7 декабря 2025, 21:34 1789
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 2148
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
7 декабря 2025, 12:29 6648
За неимением гербовой пишут и на простой
За неимением гербовой пишут и на простой наша корреспонденция
7 декабря 2025, 12:15 2937
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
7 декабря 2025, 09:42 3610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться