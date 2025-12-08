Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии

Берлин (Германия). Десятки тысяч школьников и студентов вышли на улицы против нового закона о военной службе, допускающего возвращение обязательного призыва
Константиновка (Украина). Украинский солдат идет мимо разрушенных зданий
Новый Орлеан (США). Задержание в рамках иммиграционной операции
Газа (Палестина). Дети-беженцы среди руин
Порту-Алегри (Бразилия). Последнее суперлуние 2025 года. Холодная луна освещает ночное небо
Паданг (Индонезия). Последствия наводнений. Число погибших в результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 900 человек
Будапешт (Венгрия). Дайвер в костюме Санта-Клауса плавает в аквариуме