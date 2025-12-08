Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили

Котону (Бенин). Группа солдат во главе с подполковником Паскалем Тигри захватила национальную телестанцию и объявила о свержении президента Патриса Талона. Через несколько часов военный мятеж был подавлен
Тель-Авив (Израиль). Тысячи израильтян вышли на площадь Габима, протестуя против правительства
Панама-Сити (Панама). Демонстранты с факелами и флагами Венесуэлы вышли на марш в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо
Газа (Палестина). Сотрудники гражданской обороны используют экскаватор для поиска останков жертв среди обломков разрушенного здания в лагере беженцев Бурейдж
Гоа (Индия). В популярном ночном клубе Birch в индийском штате Гоа произошел пожар, в результате которого погибло 25 человек, включая туристов
Ачех (Индонезия). Женщина стоит на затопленной улице после сильного наводнения
Эдинбург (Шотландия). Переодетые в Санта-Клауса участвуют в благотворительном забеге