USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:37 550

Котону (Бенин). Группа солдат во главе с подполковником Паскалем Тигри захватила национальную телестанцию и объявила о свержении президента Патриса Талона. Через несколько часов военный мятеж был подавлен

Тель-Авив (Израиль). Тысячи израильтян вышли на площадь Габима, протестуя против правительства

Панама-Сити (Панама). Демонстранты с факелами и флагами Венесуэлы вышли на марш в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо

Газа (Палестина). Сотрудники гражданской обороны используют экскаватор для поиска останков жертв среди обломков разрушенного здания в лагере беженцев Бурейдж

Гоа (Индия). В популярном ночном клубе Birch в индийском штате Гоа произошел пожар, в результате которого погибло 25 человек, включая туристов

Ачех (Индонезия). Женщина стоит на затопленной улице после сильного наводнения

Эдинбург (Шотландия). Переодетые в Санта-Клауса участвуют в благотворительном забеге

Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 267
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 657
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 2317
Социальные расходы будут расти
Социальные расходы будут расти наши подробности
01:42 550
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили объектив haqqin.az
01:37 551
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии объектив haqqin.az
01:27 451
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба
7 декабря 2025, 22:23 2847
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет The Telegraph
00:09 1108
Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
7 декабря 2025, 22:33 1705
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
7 декабря 2025, 21:45 4147
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
7 декабря 2025, 15:10 8398

ЭТО ВАЖНО

Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 267
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 657
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 2317
Социальные расходы будут расти
Социальные расходы будут расти наши подробности
01:42 550
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили объектив haqqin.az
01:37 551
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии объектив haqqin.az
01:27 451
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба
7 декабря 2025, 22:23 2847
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет The Telegraph
00:09 1108
Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
7 декабря 2025, 22:33 1705
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
7 декабря 2025, 21:45 4147
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
7 декабря 2025, 15:10 8398
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться