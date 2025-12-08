USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Социальные расходы будут расти

Эльнур Мамедов, отдел экономики
Принятый бюджет Азербайджанской Республики на 2026 год закрепил дальнейшее увеличение расходов на социальное обеспечение и программы трудовой занятости.

Ожидается, что среднемесячный размер пенсии вырастет на 9,2 процента и достигнет 590 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту составит 629 манатов.

Бюджет 2026 года, утвержденный Милли Меджлисом, показывает, что рост социальных расходов в стране будет динамично продолжаться и в следующем году. Поддержание достойного уровня жизни населения и укрепление благосостояния уязвимых групп по-прежнему остаются приоритетами государственной политики.

Рассмотрим основные параметры бюджета фондов, обеспечивающих пенсионные и социальные выплаты гражданам.

По сравнению с 2018 годом среднемесячная пенсия в будущем году увеличится почти в 2,8 раза

Прежде всего, стоит отметить показатели Фонда социальной защиты (ГФСЗ). Его доходы в 2026 году прогнозируются на уровне 8,323 миллиарда манатов, что на 9,3 процента выше показателя текущего года. Из этой суммы 7,993 миллиарда будут направлены на пенсионное обеспечение, а 203,6 миллиона манатов - на выплаты по линии социального страхования. Таким образом, в 2026 году Фонд перечислит гражданам на 1,534 миллиарда манатов больше, чем в 2024 году, и на 800 миллионов больше, чем в 2025-м. В результате среднемесячный размер пенсии увеличится до 590 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - до 629 манатов.

Важно подчеркнуть и долгосрочную динамику. За период с 2018 по 2025 год среднемесячная пенсия выросла с 208 до 540 манатов, а пенсия по возрасту - с 234 до 575 манатов. Это означает, что по сравнению с 2018 годом среднемесячная пенсия в будущем году увеличится почти в 2,8 раза. Такой рост демонстрирует устойчивость социальных реформ и их реальную отдачу для граждан.

Отметим также, что качество социальных инвестиций становится ключевым фактором конкуренции за человеческий капитал. В условиях глобальной мобильности люди выбирают страны, где смогут работать и получать достойные социальные гарантии, включая будущее пенсионное обеспечение. Поэтому улучшение долгосрочных условий для работающих граждан является важной составляющей развития несырьевого сектора экономики и укрепления привлекательности Азербайджана как стабильного места для жизни и труда.

На 2026 год выплаты из Фонда страхования от безработицы прогнозируются на уровне 266,4 миллиона манатов, что на 5,7 миллиона манатов больше, чем в текущем году

Эффективная социальная стратегия - от гарантий базовых выплат до повышения уровня пенсий - формирует новый подход к развитию регионов, включая восстановленные территории.

Рассмотрим бюджет другого важного института социальной системы - Фонда страхования от безработицы (ISF). Средства фонда не только обеспечивают соответствующие страховые выплаты, но и играют значимую роль в расширении программ занятости. На 2026 год выплаты из фонда прогнозируются на уровне 266,4 миллиона манатов, что на 5,7 миллиона манатов больше, чем в текущем году (рост 2,2 процента).

В будущем году за счет средств ISF планируется реализовать программы, охватывающие до 450 тысяч граждан, включая меры по трудоустройству. Фонд также продолжит расширять программы поддержки первых шагов в малом бизнесе.

По данным налоговой службы на 1 декабря 2025 года, в Азербайджане заключено 1 миллион 905 тысяч 398 трудовых договоров, из которых около 54,3 процента приходятся на частный ненефтяной сектор. Министерство труда и социальной защиты активно развивает эту тенденцию: в следующем году по программе самозанятости планируется создать 15 тысяч малых хозяйств. Из них 8 тысяч будут профинансированы ISF, а 7 тысяч - в рамках проекта Всемирного банка.

По данным налоговой службы на 1 декабря 2025 года, в Азербайджане заключено 1 миллион 905 тысяч 398 трудовых договоров, из которых около 54,3 процента приходятся на частный ненефтяной сектор

Особое внимание фонд уделит поддержке семей, переселившихся в Лачинский, Ходжалинский, Агдеринский и Ходжавендский районы. Им будут предоставлены необходимые активы для создания малых предприятий, прежде всего, в сферах производства, услуг и сельского хозяйства.

В рамках проекта «Великое возвращение» в текущем году на освобожденных территориях уже создано 633 семейных хозяйства.

Завершая обзор, важно отметить, что в Комитете Милли Меджлиса по региональным вопросам рассматриваются новые модели регулирования труда. Среди них законодательное закрепление дистанционной занятости по взаимному согласию сторон в рамках трудового договора. Обсуждается также новая форма фиксации занятости - статус «работника с семейными обязанностями» для граждан, которые по медицинским показаниям ухаживают за нуждающимися в постоянной поддержке членами семьи - супругами, родителями, детьми или подопечными.

Все эти инициативы демонстрируют, что наряду с повышением социальных выплат государство последовательно адаптирует трудовое законодательство к современным моделям занятости. Такой комплексный подход - от пенсий и социальных гарантий до программ занятости и поддержки предпринимательства - формирует устойчивую основу благосостояния граждан и укрепляет социально-экономическое развитие страны.

