Социальные расходы будут расти

Принятый бюджет Азербайджанской Республики на 2026 год закрепил дальнейшее увеличение расходов на социальное обеспечение и программы трудовой занятости. Ожидается, что среднемесячный размер пенсии вырастет на 9,2 процента и достигнет 590 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту составит 629 манатов. Бюджет 2026 года, утвержденный Милли Меджлисом, показывает, что рост социальных расходов в стране будет динамично продолжаться и в следующем году. Поддержание достойного уровня жизни населения и укрепление благосостояния уязвимых групп по-прежнему остаются приоритетами государственной политики. Рассмотрим основные параметры бюджета фондов, обеспечивающих пенсионные и социальные выплаты гражданам.

Прежде всего, стоит отметить показатели Фонда социальной защиты (ГФСЗ). Его доходы в 2026 году прогнозируются на уровне 8,323 миллиарда манатов, что на 9,3 процента выше показателя текущего года. Из этой суммы 7,993 миллиарда будут направлены на пенсионное обеспечение, а 203,6 миллиона манатов - на выплаты по линии социального страхования. Таким образом, в 2026 году Фонд перечислит гражданам на 1,534 миллиарда манатов больше, чем в 2024 году, и на 800 миллионов больше, чем в 2025-м. В результате среднемесячный размер пенсии увеличится до 590 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - до 629 манатов. Важно подчеркнуть и долгосрочную динамику. За период с 2018 по 2025 год среднемесячная пенсия выросла с 208 до 540 манатов, а пенсия по возрасту - с 234 до 575 манатов. Это означает, что по сравнению с 2018 годом среднемесячная пенсия в будущем году увеличится почти в 2,8 раза. Такой рост демонстрирует устойчивость социальных реформ и их реальную отдачу для граждан. Отметим также, что качество социальных инвестиций становится ключевым фактором конкуренции за человеческий капитал. В условиях глобальной мобильности люди выбирают страны, где смогут работать и получать достойные социальные гарантии, включая будущее пенсионное обеспечение. Поэтому улучшение долгосрочных условий для работающих граждан является важной составляющей развития несырьевого сектора экономики и укрепления привлекательности Азербайджана как стабильного места для жизни и труда.

Эффективная социальная стратегия - от гарантий базовых выплат до повышения уровня пенсий - формирует новый подход к развитию регионов, включая восстановленные территории. Рассмотрим бюджет другого важного института социальной системы - Фонда страхования от безработицы (ISF). Средства фонда не только обеспечивают соответствующие страховые выплаты, но и играют значимую роль в расширении программ занятости. На 2026 год выплаты из фонда прогнозируются на уровне 266,4 миллиона манатов, что на 5,7 миллиона манатов больше, чем в текущем году (рост 2,2 процента). В будущем году за счет средств ISF планируется реализовать программы, охватывающие до 450 тысяч граждан, включая меры по трудоустройству. Фонд также продолжит расширять программы поддержки первых шагов в малом бизнесе. По данным налоговой службы на 1 декабря 2025 года, в Азербайджане заключено 1 миллион 905 тысяч 398 трудовых договоров, из которых около 54,3 процента приходятся на частный ненефтяной сектор. Министерство труда и социальной защиты активно развивает эту тенденцию: в следующем году по программе самозанятости планируется создать 15 тысяч малых хозяйств. Из них 8 тысяч будут профинансированы ISF, а 7 тысяч - в рамках проекта Всемирного банка.