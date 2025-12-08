USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Зеленский летит в Рим, итальянские генераторы – в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе совершит официальный визит в Италию, сообщает IL Messagero.

По данным издания, Зеленский совершит официальный визит в Рим во вторник, 9 декабря. Решение о поездке было принято после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. СМИ также сообщает, что завтра президент Украины посетит Лондон, а затем отправится в Брюссель для участия в саммитах ЕС и НАТО.

В ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Мелони за оборудование, которое Италия в ближайшие дни передаст для поддержки украинской энергетики.

Как сообщил президент в Telegram, в фокусе разговора была поддержка энергетической инфраструктуры Украины и дальнейшая координация дипломатических усилий.

По словам Зеленского, Италия предоставит новое оборудование для укрепления и восстановления энергосистемы после российских атак. Он также проинформировал Мелони о результатах недавних контактов с американской стороной и обозначил актуальные перспективы и вызовы переговорного процесса.

«Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны», – подчеркнул президент.

Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
Социальные расходы будут расти
Социальные расходы будут расти наши подробности
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили объектив haqqin.az
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии объектив haqqin.az
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС! гром среди пасмурного неба
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет The Telegraph
Макрон убежал к китайским студентам
Макрон убежал к китайским студентам объектив haqqin.az
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности! наш комментарий
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
ЭТО ВАЖНО

