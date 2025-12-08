Зеленский летит в Рим, итальянские генераторы – в Украину

По данным издания, Зеленский совершит официальный визит в Рим во вторник, 9 декабря. Решение о поездке было принято после телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. СМИ также сообщает, что завтра президент Украины посетит Лондон, а затем отправится в Брюссель для участия в саммитах ЕС и НАТО.

В ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Мелони за оборудование, которое Италия в ближайшие дни передаст для поддержки украинской энергетики.

Как сообщил президент в Telegram, в фокусе разговора была поддержка энергетической инфраструктуры Украины и дальнейшая координация дипломатических усилий.

По словам Зеленского, Италия предоставит новое оборудование для укрепления и восстановления энергосистемы после российских атак. Он также проинформировал Мелони о результатах недавних контактов с американской стороной и обозначил актуальные перспективы и вызовы переговорного процесса.

«Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны», – подчеркнул президент.