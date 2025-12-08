Киевская область третью ночь подряд под ударом

В воскресенье вечером в Киевской области зафиксированы российские беспилотники, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили о российских беспилотниках, движущихся на город Фастов.

В ночь на 6 и 7 декабря россияне при комбинированной атаке по Украине ударили по Фастову. В городе возникли пожары, были разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. Вокзал является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда, в том числе и дальнего сообщения.