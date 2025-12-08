USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Киевская область третью ночь подряд под ударом

В воскресенье вечером в Киевской области зафиксированы российские беспилотники, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили о российских беспилотниках, движущихся на город Фастов.

В ночь на 6 и 7 декабря россияне при комбинированной атаке по Украине ударили по Фастову. В городе возникли пожары, были разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. Вокзал является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда, в том числе и дальнего сообщения. 

Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Социальные расходы будут расти
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Макрон убежал к китайским студентам
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Социальные расходы будут расти
Объявили о свержении президента Талона. Но мятеж подавили
Школьники и студенты Германии не хотят служить в армии
Катар умывает руки и обвиняет: это Нетаньяху просил за ХАМАС!
Россия рвется вперед в Украине, но прорывов пока нет
Макрон убежал к китайским студентам
Дыра в куполе Чернобыльской АЭС! Человечество снова в опасности!
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
