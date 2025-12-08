Орбан в покоях Эрдогана

В ходе закрытых для прессы переговоров будут обсуждены двусторонние отношения, а также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

*** 10:27

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Стамбул для участия в 7-м заседании Совета высокого уровня стратегического сотрудничества. В аэропорту его встретил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и другие официальные лица.

«Встреча, которую мы проведем завтра с Венгрией, с которой нас связывают многовековые узы дружбы, имеет большое значение для укрепления нашего стратегического партнерства.

Надеемся, что переговоры под председательством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и подписываемые соглашения внесут вклад в стабильность нашего региона и благосостояние наших стран», - написал Уралоглу в соцсети Х.