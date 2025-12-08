ВВС Таиланда ударили по казино

ВВС Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в своем обращении заявил, что страна полна решимости защищать свой суверенитет в соответствии с правом на самооборону, а ее вооруженные силы продолжат выполнение необходимых военных операций в ответ на все инциденты.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (02:00 по Баку). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по военной инфраструктуре вооруженных сил Камбоджи. Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

По его данным, истребители F-16 поразили объект военной инфраструктуры в ответ на обстрелы камбоджийскими силами приграничных районов Таиланда.

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами по территории друг друга. В результате боестолкновений погиб один таиландский военный, еще двое получили ранения .

Представитель армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари, на которого ссылаются СМИ, заявил, что около 05:05 понедельника (02:05 по бакинскому времени) камбоджийские военнослужащие открыли огонь по территории Таиланда, «тайская сторона ответила в соответствии с правилами ведения боевых действий».

По словам Сувари, около семи часов утра (04:00 по Баку) камбоджийцы обстреляли другие приграничные районы, включая военную базу Анупонг. В результате погиб один тайский военный, еще двое получили ранения.

Генерал-майор заявил, что тайская сторона начала использовать авиацию для нанесения ударов по военным объектам в нескольких районах Камбоджи с целью подавления позиций камбоджийских сил огневой поддержки, применивших артиллерию.

В минувшее воскресенье камбоджийские войска также атаковали ряд приграничных районов Таиланда, отметил Сувари. После этого армейское командование дало указание жителям четырех приграничных провинций эвакуироваться.

Reuters со ссылкой на тайских военных пишет, что в стране эвакуируется более 385 тыс. мирных жителей из четырех приграничных округов, причем более 35 тыс. человек уже размещены во временных убежищах.