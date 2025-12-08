USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

ВВС Таиланда ударили по казино

обновлено 11:47
11:47 1337

ВВС Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, истребители F-16 поразили объект военной инфраструктуры в ответ на обстрелы камбоджийскими силами приграничных районов Таиланда.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (02:00 по Баку). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по военной инфраструктуре вооруженных сил Камбоджи. Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в своем обращении заявил, что страна полна решимости защищать свой суверенитет в соответствии с правом на самооборону, а ее вооруженные силы продолжат выполнение необходимых военных операций в ответ на все инциденты.

* * * 10:33

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами по территории друг друга. В результате боестолкновений погиб один таиландский военный, еще двое получили ранения.

Представитель армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари, на которого ссылаются СМИ, заявил, что около 05:05 понедельника (02:05 по бакинскому времени) камбоджийские военнослужащие открыли огонь по территории Таиланда, «тайская сторона ответила в соответствии с правилами ведения боевых действий».

По словам Сувари, около семи часов утра (04:00 по Баку) камбоджийцы обстреляли другие приграничные районы, включая военную базу Анупонг. В результате погиб один тайский военный, еще двое получили ранения.

Генерал-майор заявил, что тайская сторона начала использовать авиацию для нанесения ударов по военным объектам в нескольких районах Камбоджи с целью подавления позиций камбоджийских сил огневой поддержки, применивших артиллерию.

В минувшее воскресенье камбоджийские войска также атаковали ряд приграничных районов Таиланда, отметил Сувари. После этого армейское командование дало указание жителям четырех приграничных провинций эвакуироваться.

Reuters со ссылкой на тайских военных пишет, что в стране эвакуируется более 385 тыс. мирных жителей из четырех приграничных округов, причем более 35 тыс. человек уже размещены во временных убежищах.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8441
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2721
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1226
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1006
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1370
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1185
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2806
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3125
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

