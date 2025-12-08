USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Россия и Китай Трампу назло

10:49 1370

Российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой, отмечает Bloomberg.

Данные, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что судно Valera, которое в октябре загрузило партию с объекта «Портовая» ПАО «Газпром» на Балтийском море, прибыло к импортному терминалу Бейхай на юге Китая в понедельник.

Как и судно, так и «Портовая» были санкционированы администрацией бывшего президента США Джо Байдена, чтобы помешать планам России по увеличению экспорта СПГ.

Китай, который не признает односторонних санкций, в течение последних нескольких месяцев все чаще покупал российский газ из черного списка, что усилило энергетические связи между двумя странами.

Пекин также проигнорировал заявления президента США Дональда Трампа о прекращении продажи российской нефти, что, вероятно, станет ключевой частью торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе.

Россия имеет два относительно небольших экспортных завода СПГ на Балтийском море, причем завод в Высоцке, которым управляет ПАО «Новатэк», также внесен в черный список США.

Еще один российский завод, находящийся под санкциями, - объект «Арктик СПГ 2» в Сибири, - начал поставлять топливо в Бейхай в конце августа.

В середине октября спутниковые снимки показали танкер, который загружался на станции Портовая, перегружая топливо на другое судно, зарегистрированное на гонконгскую компанию, базирующуюся вблизи Малайзии.

Это судно, известное как CCH Gas, посылало ложные сигналы местонахождения и было замечено спутниками вблизи Китая в прошлом месяце. Где оно сейчас находится, непонятно.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8443
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2721
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1228
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1008
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1371
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1186
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2809
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3126
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

ЭТО ВАЖНО

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8443
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2721
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1228
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1008
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1371
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1186
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2809
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3126
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться