Нидерланды подняли истребители

Утром в воскресенье, 7 декабря, два истребителя F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов взлетели, чтобы идентифицировать неизвестный объект. Об этом сообщило военное ведомство страны.

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, объект летел на высоте в воздушном пространстве страны, где обязательна идентификация и связь с диспетчерской службой, но не идентифицировал себя, например, с помощью радиосвязи или транспондера.

Неизвестный объект оказался беспилотным летательным аппаратом.

В Минобороны страны подчеркнули: беспилотник покинул воздушное пространство и не представлял непосредственной угрозы. Воздушное движение не подверглось влиянию беспилотника.

Отметим, в конце ноября над авиабазой Фолькел в Нидерландах фиксировали появление неизвестных беспилотников.