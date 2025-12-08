USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Нидерланды подняли истребители

10:52 708

Утром в воскресенье, 7 декабря, два истребителя F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов взлетели, чтобы идентифицировать неизвестный объект. Об этом сообщило военное ведомство страны.

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, объект летел на высоте в воздушном пространстве страны, где обязательна идентификация и связь с диспетчерской службой, но не идентифицировал себя, например, с помощью радиосвязи или транспондера.

Неизвестный объект оказался беспилотным летательным аппаратом.

В Минобороны страны подчеркнули: беспилотник покинул воздушное пространство и не представлял непосредственной угрозы. Воздушное движение не подверглось влиянию беспилотника.

Отметим, в конце ноября над авиабазой Фолькел в Нидерландах фиксировали появление неизвестных беспилотников.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8444
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2723
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1231
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1009
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1373
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1189
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2810
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3126
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

ЭТО ВАЖНО

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8444
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2723
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1231
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1009
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1373
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1189
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2810
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3126
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться