Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Диверсификация экономики по-азербайджански

Одной из ключевых задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является «ее дальнейшая диверсификация». Об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на форуме «Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие» в Баку.

«Результаты, достигнутые в этом направлении, уже видны. В 2021–2024 годах ненефтяной сектор рос в среднем на 6,7% в год, а его доля в общей экономике увеличилась до 68%. За последние 6 лет ненефтяной экспорт вырос почти вдвое, что является показателем повышения конкурентоспособности нашей страны», – сказал Ш.Мовсумов.

Он подчеркнул, что «Азербайджан укрепляет свои позиции как транзитно-логистический центр и региональный торговый узел». В целях »расширения экономической интеграции и экспортного потенциала страна заключила соглашения о свободной торговле с 10 государствами, что значительно увеличивает возможности национального экспорта».

По словам Мовсумова, отмена пошлин, а также упрощение и цифровизация таможенных процедур «ускоряют экспортные операции, сокращают издержки и повышают конкурентоспособность перерабатывающего и ненефтяного секторов».

«Это также способствует привлечению транзитных грузов, расширяет возможности использования региональных транспортных коридоров как в направлении Европа–Азия, так и в направлении Север–Юг. В результате Азербайджан укрепляет свои позиции не только как страна-экспортер, но и как транзитно-логистический хаб и региональный торговый узел», – отметил он.

Мовсумов также рассказал о модели «Надежный партнер», утвержденной на днях президентом Ильхамом Алиевым, которая, по его словам, применяется к экономическим субъектам, соблюдающим требования нормативно-правовых актов и использующим предоставляемые государством возможности.

«Это укрепляет доверие бизнеса и даёт импульс развитию института самооценки. Концепция будет предусматривать предоставление рассрочки уплаты таможенных платежей надежным партнерам, разработку программ поддержки, обучение специалистов и проведение просветительских мероприятий.

Реализация данной концепции позволит повысить конкурентоспособность азербайджанского бизнеса, расширить экспортные возможности и укрепить позиции нашей страны как надежного партнера в международной торговой цепочке».

