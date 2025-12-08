USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Операция спецназа в Стамбуле закончилась перестрелкой

11:02 1350

В Стамбуле во время операции по выявлению наркотических средств ранен полицейский, сообщают турецкие СМИ.

Около 7:30 утра сотрудники полиции провели операцию по выявлению наркотических средств в одном из домов, расположенных на улице Аднана Кахвечи в районе Чекмекёй, квартал Айдынлар. Во время проведения мероприятий из дома был открыт огонь по правоохранителям.

В результате стрельбы тяжелое ранение получил сотрудник спецподразделения Эмре Албайрак. Он был доставлен в больницу и помещен под интенсивное медицинское наблюдение. По информации врачей, его лечение продолжается.

В ходе последующей перестрелки нападавший Р.А., 35 лет, был ликвидирован. Еще двое — Ч.А. и С.А. — задержаны и доставлены в отделение полиции.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8446
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2725
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1234
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1010
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1377
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1190
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2816
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3126
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

ЭТО ВАЖНО

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8446
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2725
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1234
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1010
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1377
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1190
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2816
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3126
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться