Операция спецназа в Стамбуле закончилась перестрелкой

В Стамбуле во время операции по выявлению наркотических средств ранен полицейский, сообщают турецкие СМИ.

Около 7:30 утра сотрудники полиции провели операцию по выявлению наркотических средств в одном из домов, расположенных на улице Аднана Кахвечи в районе Чекмекёй, квартал Айдынлар. Во время проведения мероприятий из дома был открыт огонь по правоохранителям.

В результате стрельбы тяжелое ранение получил сотрудник спецподразделения Эмре Албайрак. Он был доставлен в больницу и помещен под интенсивное медицинское наблюдение. По информации врачей, его лечение продолжается.

В ходе последующей перестрелки нападавший Р.А., 35 лет, был ликвидирован. Еще двое — Ч.А. и С.А. — задержаны и доставлены в отделение полиции.