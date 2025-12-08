Америка готовит рекордный военный бюджет

В воскресенье, 7 декабря, законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине. Об этом сообщает Fox News.

Законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долларов США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.

Также в документе предусмотрена помощь Украине.

«Законопроект продлевает финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы», - пишет Fox News.

Кроме того, Конгресс США потребует более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Ряд СМИ также указывают, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.

По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

«Этот закон включает в себя важные положения, принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносным в мире и смогут сделать любого противника», - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки Трампа, «положив конец идеологии пробуждения (имеется в виду тема острых споров и критики, особенно со стороны консервативных политиков – ред.) в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив воинскую этику».

Напомним, с возвращением американского президента Дональда Трампа во власть США сократили помощь Украине.

На днях Трамп в очередной раз «похвастался», что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь за это оружие платит НАТО и Вашингтон получает от альянса деньги.