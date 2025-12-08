USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Америка готовит рекордный военный бюджет

На поддержку Украине 800 млн
11:13 652

В воскресенье, 7 декабря, законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине. Об этом сообщает Fox News.

Законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долларов США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.

Также в документе предусмотрена помощь Украине.

«Законопроект продлевает финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы», - пишет Fox News.

Кроме того, Конгресс США потребует более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Ряд СМИ также указывают, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных. 

По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

«Этот закон включает в себя важные положения, принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносным в мире и смогут сделать любого противника», - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки Трампа, «положив конец идеологии пробуждения (имеется в виду тема острых споров и критики, особенно со стороны консервативных политиков – ред.) в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив воинскую этику».

Напомним, с возвращением американского президента Дональда Трампа во власть США сократили помощь Украине.

На днях Трамп в очередной раз «похвастался», что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он подчеркнул, что теперь за это оружие платит НАТО и Вашингтон получает от альянса деньги.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8446
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2725
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1234
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1011
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1377
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1190
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2817
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3127
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

ЭТО ВАЖНО

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8446
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2725
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1234
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1011
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1171
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1377
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1190
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2817
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2253
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3127
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться