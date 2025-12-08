Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов

Европейская социальная хартия, ратифицированная Азербайджаном в сентябре 2024 года, обязывает Азербайджан обеспечивать минимальную заработную плату как минимум в размере 660 манатов. Об этом haqqin.az заявил экономист Асиф Ибрагимов, комментируя заявления о том, что минимальную зарплату в Азербайджане удалось поднять со 130 до 440 манатов за 7 лет.

Ибрагимов напомнил, что Европейская социальная хартия обязывает страну обеспечивать минимальную заработную плату на уровне не менее 60% от средней даже с учетом инфляции, имевшей место с 2018 года по сегодняшний день.

«Если минимальная зарплата находится в диапазоне 50–60% от средней, то правительство должно доказать, что она достаточна для достойной жизни. Минимальная зарплата ниже 50% от средней считается откровенно несправедливой», — подчеркнул экономист.

Он отметил, что, согласно этим нормам, минимальная зарплата в Азербайджане не может быть ниже 660 манатов. Между тем, по его словам, реальные показатели сегодня значительно отличаются от требований, потому что минимальная заработная плата составляет всего 37–38% от средней.

Ибрагимов предупреждает, что если в стране не будут проведены серьезные экономические и управленческие реформы, 2026 год станет очень тяжелым для Азербайджана.

«По этой причине моя рекомендация должностным лицам — не делать оторванные от реальности, безответственные заявления. Такие высказывания создают дополнительное напряжение в обществе и еще больше углубляют социальное недовольство людей», — добавил эксперт.