Городских жителей становится все больше в Азербайджане

Городское население Азербайджана продолжает стабильно расти. Согласно отчету ООН, если в 2000 году в городах проживало 4,18 млн человек, то к 2025 году эта цифра увеличилась до 6,10 млн. По прогнозу, к 2050 году число городских жителей достигнет 6,68 млн человек. Среднегодовой темп роста за период 2000–2025 гг. составил около 0,1%.

Доля городского населения также увеличивается: с 51,1% в 2000 году она поднялась до 58,6% в 2025 году. К 2050 году около 60% населения страны будет проживать в городах.

Параллельно растет и площадь застроенных территорий. За 25 лет их объем увеличился на 55%. Согласно данным отчета, площадь урбанизированных территорий расширилась с 590,1 кв. км в 2000 году до 914,1 кв. км в 2025 году. Общий прирост составил 324 кв. км.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8450
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2725
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1236
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1012
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1173
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1377
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1191
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2817
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2254
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3127
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257
