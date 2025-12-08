Городских жителей становится все больше в Азербайджане

Городское население Азербайджана продолжает стабильно расти. Согласно отчету ООН, если в 2000 году в городах проживало 4,18 млн человек, то к 2025 году эта цифра увеличилась до 6,10 млн. По прогнозу, к 2050 году число городских жителей достигнет 6,68 млн человек. Среднегодовой темп роста за период 2000–2025 гг. составил около 0,1%.

Доля городского населения также увеличивается: с 51,1% в 2000 году она поднялась до 58,6% в 2025 году. К 2050 году около 60% населения страны будет проживать в городах.

Параллельно растет и площадь застроенных территорий. За 25 лет их объем увеличился на 55%. Согласно данным отчета, площадь урбанизированных территорий расширилась с 590,1 кв. км в 2000 году до 914,1 кв. км в 2025 году. Общий прирост составил 324 кв. км.