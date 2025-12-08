USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Зеленский отправляет Умерова и Гнатова в Европу с четкой целью

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов уже направляются в Европу, где должны представить доклад о том, насколько Соединенные Штаты готовы корректировать отдельные элементы мирного плана, сообщают украинские СМИ.

По словам Зеленского, Умеров и Гнатов провели содержательные переговоры с представителями президента США Дональда Трампа.

«Я ожидаю от них детальную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с русскими», – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что в субботу имел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, поблагодарив их за готовность работать в режиме 24/7.

«Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсуждать только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе», – резюмировал президент Украины.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8450
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2725
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1237
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1013
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1174
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1379
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1191
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2817
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2255
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3128
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

