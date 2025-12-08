USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Алиев о многовековых отношениях с Ираном

8 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.

Отметив, что связи между Азербайджаном и Ираном имеют большую историю, президент Ильхам Алиев сказал, что особое значение отношениям двух стран придает то, что наши народы живут вместе на протяжении веков. Выразив удовлетворение активизацией связей в последнее время, глава государства подчеркнул, что визит президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в нашу страну, а также взаимные визиты других высокопоставленных лиц способствовали дальнейшему расширению сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев сказал, что двусторонняя повестка широка и охватывает многие сферы, по всем вопросам имеются конкретные дорожные карты.

Отметив, что межправительственная комиссия действует весьма успешно, глава государства в этом контексте коснулся сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, энергетической и других областях.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что визит иранской делегации будет успешным и продуктивным.

Выразив благодарность за прием, Сейед Аббас Аракчи прежде всего передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Он подчеркнул, что президент Ирана с большим уважением относится к президенту Ильхаму Алиеву и Азербайджану. Гость сообщил, что после избрания на пост президента Ирана Масуд Пезешкиан дал поручение еще больше развивать связи с нашей страной.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Сейед Аббас Аракчи в свою очередь отметил, что азербайджано-иранские связи имеют глубокие корни, коснулся важности дальнейшего углубления отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

