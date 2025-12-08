Кыргызы окунулись в азербайджанский бизнес-климат

Кыргызская правительственная делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Бакытoм Торобаевым посетила Торговый центр «Абшерон». Визит состоялся в рамках участия делегации в проходящем в Баку 6-м заседании азербайджано-кыргызской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Как передает haqqin.az, гости ознакомились с условиями, созданными в «Абшероне» для малого и среднего бизнеса. Судя по интересу делегации, предпринимательская экосистема центра произвела впечатление: современные павильоны, масштабная инфраструктура и тысячи рабочих мест – все это было продемонстрировано в ходе презентации.

Во встрече участвовали представители более чем 15 министерств и госструктур Кыргызской Республики, включая заместителей министров, советников и руководителей подразделений.

В мероприятии также приняли участие посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, сопредседатели Азербайджано-Кыргызского Фонда развития Замирбек Осмонов и Игбал Бабаев, глава ReefGroup Азер Шюкюров и руководитель Каспийского Международного Фонда Адам Бакуви.

Член наблюдательного совета центра Эльнур Османов представил детальную презентацию проекта ТЦ. По его словам, «Абшерон» – это не просто торговая зона, а современная градостроительная модель: около 300 гектаров территории, свыше 1500 магазинов и инфраструктура, сравнимая с ведущими европейскими и ближневосточными торговыми площадками.

После презентации делегация осмотрела территорию комплекса и побеседовала с предпринимателями, интересуясь условиями ведения бизнеса и предоставляемыми преференциями.