Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Азербайджанец организовал нелегальное казино в Казахстане

11:56 598

В Казахстане разоблачены организаторы нелегального казино, один из них – гражданин Азербайджана, сообщает прокуратура Алматы.

Отмечается, что гражданин Азербайджана, находясь за пределами Казахстана, обеспечивал техническую поддержку и финансовое управление незаконным игорными бизнесом, осуществляя контроль за движением денежных средств, полученных преступным путем.

Для привлечения к уголовной ответственности дело направлено в Азербайджан.

В отношении другого члена преступной группы досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8457
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2728
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1239
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1018
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1177
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1383
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1191
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2819
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2256
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3128
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3257

