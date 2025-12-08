Азербайджанец организовал нелегальное казино в Казахстане

В Казахстане разоблачены организаторы нелегального казино, один из них – гражданин Азербайджана, сообщает прокуратура Алматы.

Отмечается, что гражданин Азербайджана, находясь за пределами Казахстана, обеспечивал техническую поддержку и финансовое управление незаконным игорными бизнесом, осуществляя контроль за движением денежных средств, полученных преступным путем.

Для привлечения к уголовной ответственности дело направлено в Азербайджан.

В отношении другого члена преступной группы досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.