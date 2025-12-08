USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Trendyol и Azerlotereya начали сотрудничество – 1001 Sevinc теперь на Trendyol

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире Trendyol начала сотрудничество с единственным законным организатором лотерей в Азербайджане, компанией Azerlotereya. В рамках этого партнерства Trendyol станет официальным субдистрибьютором Azerlotereya в сфере электронной коммерции.

Теперь пользователи Trendyol смогут присоединиться к вещевой лотерее 1001 Sevinc и попытать счастье прямо на этой платформе.

Лотерея 1001 Sevinc предоставляет участникам возможность выиграть ценные призы всего за 0,5, 1, 2 или 3 маната. Победители определяются с помощью лототрона и объявляются в прямом эфире на YouTube и Telegram каналах Azerlotereya.

Среди призов есть автомобиль, а также телефоны, компьютеры, планшеты, электроника, бытовая техника, игровые приставки и подарочные карты.

Чтобы приобрести лотерейный билет онлайн, пользователям Trendyol достаточно нажать на баннер 1001 Sevinc на главной странице или выбрать категорию 1001 Sevinc в разделе «Мои заказы». Также пользователи смогут отслеживать статус билетов, дату розыгрыша и результаты прямо в своем аккаунте на Trendyol.

В настоящее время у Trendyol более 2,5 миллиона клиентов в Азербайджане. За последние два года мобильное приложение Trendyol стало самым загружаемым в стране.

Компания Azerlotereya, работающая с 2001 года, предлагает возможность выиграть призы стоимостью до 1 000 000 манатов, приняв участие в различных развлекательных играх.

