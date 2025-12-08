Россия ударила по Печенежской плотине в Харькове

Российская армия активизировала кампанию воздушного перехвата на севере Харьковской области, атакуя мосты и плотины, вероятно, с целью нарушить украинскую логистику и подготовить условия для дальнейших успехов. Россия нанесла удары по плотине Печенежского водохранилища и мосту возле Старого Салтова. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области 7 декабря сообщила, что российские войска атаковали мост вблизи Старого Салтова. Из-за этого украинские власти были вынуждены перекрыть дорогу Т-2111 Чугуев — Великий Бурлук возле Печенегов, а также трассу Т-2104 Харьков — Волчанск — Чугуновка в районе Старого Салтова.

Глава Печенежской громады (общины – ред.) Александр Гусаров в тот же день заявил, что российские силы нанесли и ракетный удар по плотине Печенежского водохранилища, после чего движение через плотину пришлось временно приостановить.

Обнародованные 7 декабря геолокационные материалы подтверждают повреждения плотины после удара.

«Удары РФ по мосту и плотине, вероятно, имеют целью ухудшить украинские линии коммуникации, которые обеспечивают направления Волчанск, Великий Бурлук и Купянск», — считают аналитики ISW.

По имеющимся данным, украинские силы заранее готовились к подобному развитию событий, поэтому влияние российских ударов на логистику может оказаться ограниченным.

16-й армейский корпус Украины сообщил 7 декабря, что россияне длительное время систематически атакуют плотину Печенежского водохранилища ракетами, дронами Shahed, управляемыми планерными бомбами, дронами «Молния» и FPV-дронами, но только в последнее время удары начали наносить существенные разрушения. В корпусе отметили, что украинская сторона заранее учла возможные риски и подготовила резервные маршруты на случай серьезного повреждения плотины.

Российская кампания включает удары по объектам в ближнем и оперативном тылу — дорогам, железнодорожным путям и мостам, которые обеспечивают работу украинских наземных линий снабжения. В институте считают, что цель этих действий — усложнить украинскую оборону и создать условия для дальнейших российских наступательных операций. Штурмы по тыловым участкам направлений Харьков, Великий Бурлук и Купянск, вероятно, направлены на достижение аналогичного эффекта в рамках подготовки к усилению наступления.

В то же время Россия пока не смогла воспроизвести результативность своей многомесячной кампании боевого воздушного перехвата на Покровском направлении в других секторах фронта — вероятно, из-за нехватки ресурсов для одновременного ведения операций такого масштаба на нескольких участках.

Российские силы также активизировали удары по мостам вблизи границы Запорожской и Днепропетровской областей. Геолокационные видео, обнародованные 6 декабря, демонстрируют удары дронов РФ по заминированному мосту через реку Гайчур в центральной части Андреевки.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает оценивать, что способность России форсировать реку Гайчур, вероятно, станет определяющим фактором для ее возможности достичь оперативно значимых успехов дальше на запад. Российские силы могли уничтожить мост в Андреевке, чтобы нарушить снабжение и изолировать украинские войска на восточном берегу реки, а также способствовать российскому продвижению в районе к югу от реки возле Александровки. Удар по мосту свидетельствует о том, что российские войска уверены в своей способности пересечь реку в другом месте или в будущем восстановить переправу в Андреевке», — говорится в отчете.

Напомним, российские войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области 7 декабря. По словам Гусарова, движение по дорожному полотну плотины прекращено. Чиновник призвал жителей сохранять спокойствие. Отмечается, что плотина уже подвергалась обстрелам ранее: в 2022 году ВС РФ повредили ее верхний шлюз.