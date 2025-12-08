USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Посольство США в Азербайджане о визите генерала Маккинни в Баку

12:27 381

Заместитель директора Европейского командования США по вопросам партнерства, безопасности, сотрудничества и предотвращения распространения оружия массового уничтожения генерал-майор Крис Маккинни находился с визитом в Баку с 30 ноября по 3 декабря. В ходе поездки он провел встречи в Министерстве обороны и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в посольстве США в Азербайджане, генерал-майор обсудил вопросы с подразделениями обеих министерств, занимающимися борьбой с ядерными, радиологическими, химическими и биологическими угрозами, а также посетил Аллею шехидов.

«Визит Маккинни укрепил долгосрочное оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном и подчеркнул общие интересы в сфере безопасности и стабильности Азербайджана и региона», — говорится в сообщении.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8468
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2728
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1242
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1022
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1181
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1387
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1194
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2824
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2257
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3132
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3258

ЭТО ВАЖНО

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8468
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2728
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1242
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1022
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1181
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1387
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1194
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2824
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2257
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3132
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3258
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться