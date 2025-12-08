Посольство США в Азербайджане о визите генерала Маккинни в Баку

Заместитель директора Европейского командования США по вопросам партнерства, безопасности, сотрудничества и предотвращения распространения оружия массового уничтожения генерал-майор Крис Маккинни находился с визитом в Баку с 30 ноября по 3 декабря. В ходе поездки он провел встречи в Министерстве обороны и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в посольстве США в Азербайджане, генерал-майор обсудил вопросы с подразделениями обеих министерств, занимающимися борьбой с ядерными, радиологическими, химическими и биологическими угрозами, а также посетил Аллею шехидов.

«Визит Маккинни укрепил долгосрочное оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном и подчеркнул общие интересы в сфере безопасности и стабильности Азербайджана и региона», — говорится в сообщении.