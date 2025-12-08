Донорская кровь под усиленным контролем

Донорство крови — это не только медицинская процедура, но и важный социальный акт, способствующий здоровью общества. Безопасность процесса строго регламентируется международными стандартами. На какие инфекции проверяют донорскую кровь? Как обеспечивается безопасность компонентов крови? Какие меры предпринимаются при выявлении серьезных инфекций в результатах анализов крови?
На эти и другие вопросы отвечает заведующая клинико-диагностической лабораторией Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова.
- Севиндж ханум, прежде всего хотелось бы узнать, на какие инфекции проверяют донорскую кровь?
- Главная цель при переливании донорской крови и ее компонентов — обеспечение безопасности. Минимизация рисков передачи инфекции реципиенту (лицу, получающему кровь) является главным приоритетом всех служб переливания крови. По этой причине донорская кровь должна проходить строгий лабораторный контроль.
В Республиканском банке крови Министерства здравоохранения серологическими и NAT-методами донорская кровь исследуется на ВИЧ (СПИД), гепатиты B, C и сифилис. Серологические тесты основаны на выявлении антигенов или антител. Они более информативны на поздних стадиях. NAT-тест (выявляет генетический материал вируса непосредственно в период «иммунологического окна», на начальной стадии инфекции) и обеспечивает более чувствительный и ранний диагностический результат.
Результаты всех тестов на инфекции, проводимых с донорской кровью, должны быть абсолютно отрицательными. То есть в образце крови не должно быть обнаружено ни одного инфекционного агента – ни вируса, ни его симптомов. Если результат какого-либо из тестов положительный или вызывает подозрение, то медицинское использование этой дозы крови не допускается, и кровь немедленно изымается. В таких случаях предоставляется информация о результатах, а донор направляется на дополнительное медицинское обследование.
Целью является не только обеспечение безопасности реципиента крови, но и раннее выявление и контроль проблем со здоровьем донора. Этот процесс является важным шагом, направленным на защиту здоровья как донора, так и общества в целом.
Данные каждого донора, результаты лабораторных исследований, протоколы обследований и документы о решениях вносятся в информационную систему управления Банка крови или лаборатории.
– Каковы этапы лабораторного исследования образцов крови в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения и как в этом процессе соблюдаются международные стандарты?
– Лабораторное исследование образцов крови в Республиканском банке крови проводится поэтапно и на научной основе с целью обеспечения безопасности донорской крови. В ходе этого процесса кровь и ее компоненты подвергаются серологическим, иммуногематологическим, молекулярно-биологическим исследованиям на современном оборудовании. Основной целью всех исследований является своевременное выявление инфекционных заболеваний, передающихся через кровь (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис), и профилактика подобных случаев.
Республиканский банк крови Министерства здравоохранения опирается на международный опыт в области обеспечения безопасности крови. Переход на технологию NAT-скрининг (Nucleic Acid Testing, тестирование нуклеиновых кислот) позволил еще больше повысить соответствие международным стандартам. Эта технология создает условия для выявления инфекций в период «иммунологического окна» и обеспечивает более высокую точность тестирования донорской крови. Благодаря применению технологии NAT обеспечено соответствие таким международным стандартам, как требования ВОЗ, Директивы Евросоюза, ISO 15189 и GMP в области безопасности крови.
– В чем разница между серологическими тестами и NAT-скринингом?
– Серологические тесты выявляют антитела к вирусам в крови донора. Эти тесты оценивают иммунный ответ на инфекции гепатита B (HBV), гепатита C (HCV), вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилиса. Серологические тесты в основном используются для определения того, был ли донор инфицирован этими инфекциями в прошлом или инфицирован в настоящее время.
NAT-тесты непосредственно выявляют генетический материал вирусов, то есть ДНК или РНК. Эти тесты позволяют определить наличие вируса на самой ранней стадии инфекции, до формирования иммунного ответа. Технология NAT-скрининг обладает очень высокой чувствительностью и специфичностью и значительно сокращает период «иммунологического окна» по сравнению с серологическими тестами. Это означает, что инфицированная донорская кровь, которая еще не определяется серологическим методом, может быть выявлена на более ранней стадии с помощью NAT-тестов.
Эти тесты широко используются для выявления таких инфекций, как гепатит B, гепатит C и ВИЧ, и играют важную роль в повышении безопасности донорской крови. Таким образом, серологические тесты указывают на наличие инфекции, оценивая иммунный ответ, в то время как NAT-тесты непосредственно выявляют генетический материал самого вируса.
Оба метода дополняют друг друга и применяются параллельно для обеспечения полной безопасности донорской крови. Применение обоих тестов в Республиканском банке крови осуществляется в соответствии с международными протоколами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
– Как обеспечивается безопасность компонентов крови?
– Безопасность компонентов крови обеспечивается на основе нескольких основных этапов и подходов в соответствии с международными требованиями. В первую очередь, отбор доноров осуществляется по строгим медицинским показателям, анкетированию и физикальному осмотру. Лица с потенциальным риском отстраняются от донорства. После забора донорской крови проводятся NAT-тесты на серологическом и молекулярном уровнях.
По результатам тестов на дальнейшую обработку отправляются только образцы крови, безопасность которых подтверждена. В процессе обработки крови каждый компонент (эритроцитарная масса, плазма, тромбоциты) разделяется и хранится при соблюдении температурного режима, времени и санитарно-гигиенических условий. Каждый компонент крови маркируется уникальным идентификационным номером, а связь между донором и реципиентом поддерживается через систему. Любое опасное событие или нежелательная реакция регистрируется и анализируется.
Все эти меры направлены на обеспечение полной безопасности компонентов крови и минимизацию инфекционного или биологического риска для реципиента.
– Какие показатели, выявленные в донорской крови, считаются временными или постоянными противопоказаниями к донорству крови?
– Некоторые показатели, определяемые в донорской крови, влияют на состояние здоровья донора и безопасность компонентов крови для реципиента, создавая временные или постоянные противопоказания к сдаче крови. Эти показатели основаны на ряде инфекционных и неинфекционных маркеров. Временные противопоказания применяются при изменении состояния донора в течение определенного периода времени (например, прием лекарств, хирургическое вмешательство, вакцинация и др.). Постоянные противопоказания применяются в случаях, которые могут необратимо повлиять на способность донора сдавать кровь и безопасность компонентов крови (хронические инфекции, онкологические и гематологические заболевания, некоторые системные заболевания и др.).
Наиболее распространенными постоянными противопоказаниями являются обнаружение ВИЧ (СПИД), гепатита B, гепатита C, сифилиса или их маркеров. В этих случаях донор отстраняется от сдачи крови пожизненно. Кроме того, к постоянным противопоказаниям относятся прионные заболевания, хронические аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка), эпилепсия, психические расстройства и некоторые сердечно-сосудистые заболевания.
Временные противопоказания включают недавно перенесенные заболевания с лихорадочным состоянием, вакцинацию (от 2-х до 4-х недель в зависимости от типа вакцины), хирургические вмешательства или стоматологические процедуры (например, удаление зуба или имплантация), поездки в эндемичные по малярии или другим тропическим заболеваниям регионы мира, подозрение на инфекции, передающиеся половым путем, и прием некоторых лекарственных препаратов (антибиотики, иммунодепрессанты и др.). В этом случае донор отстраняется от сдачи крови на определенный срок, а его состояние повторно оценивается. В результате эти показатели, определяемые в донорской крови, строго контролируются с помощью современных лабораторных исследований и клинических протоколов для защиты как здоровья донора, так и безопасности реципиента.
– При выявлении серьезных инфекций в результатах анализов крови, как об этом информируется донор и какие меры предпринимаются?
– В соответствии с принципами безопасности процесса кровоснабжения и законодательными актами Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики при выявлении в крови донора серьезных инфекций, особенно инфекционных заболеваний, передающихся через кровь (например, гепатиты B, C, ВИЧ, сифилис), незамедлительно проводятся соответствующие процедуры. В таких случаях, согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики о донорстве крови и соответствующим международным протоколам, сданная донором кровь изымается из использования и утилизируется особым образом. При этом идентификация донора защищается, а его данные специально регистрируются в системе учета доноров.
После подтверждения лабораторными исследованиями положительных или подозрительных результатов, выявленных у донора, эти результаты проверяются повторно (этапы «повторного тестирования» и «подтверждающего тестирования»). В случае подтверждения результатов персональные данные донора защищаются и доводятся до сведения уполномоченными лицами медицинского учреждения. При контакте с донором предоставляется четкая и профессиональная информация как о результатах диагностики, так и об их клинической значимости и потенциальных рисках для здоровья. При этом согласие донора с этой информацией осуществляется на добровольной основе и в рамках медицинской этики. Донору рекомендуется обратиться в медицинское учреждение для проведения дополнительных диагностических исследований и консультаций.
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики конфиденциальность персональных данных донора должна быть защищена, и эта информация предоставляется только соответствующим медицинским работникам и органам контроля. Передача информации о состоянии здоровья донора третьим лицам без его согласия недопустима. Кроме того, информация о состоянии здоровья донора регистрируется в централизованной базе данных, и в отношении последующих донаций могут быть применены соответствующие ограничения.