Донорская кровь под усиленным контролем

Донорство крови — это не только медицинская процедура, но и важный социальный акт, способствующий здоровью общества. Безопасность процесса строго регламентируется международными стандартами. На какие инфекции проверяют донорскую кровь? Как обеспечивается безопасность компонентов крови? Какие меры предпринимаются при выявлении серьезных инфекций в результатах анализов крови?

На эти и другие вопросы отвечает заведующая клинико-диагностической лабораторией Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова. - Севиндж ханум, прежде всего хотелось бы узнать, на какие инфекции проверяют донорскую кровь? - Главная цель при переливании донорской крови и ее компонентов — обеспечение безопасности. Минимизация рисков передачи инфекции реципиенту (лицу, получающему кровь) является главным приоритетом всех служб переливания крови. По этой причине донорская кровь должна проходить строгий лабораторный контроль. В Республиканском банке крови Министерства здравоохранения серологическими и NAT-методами донорская кровь исследуется на ВИЧ (СПИД), гепатиты B, C и сифилис. Серологические тесты основаны на выявлении антигенов или антител. Они более информативны на поздних стадиях. NAT-тест (выявляет генетический материал вируса непосредственно в период «иммунологического окна», на начальной стадии инфекции) и обеспечивает более чувствительный и ранний диагностический результат. Результаты всех тестов на инфекции, проводимых с донорской кровью, должны быть абсолютно отрицательными. То есть в образце крови не должно быть обнаружено ни одного инфекционного агента – ни вируса, ни его симптомов. Если результат какого-либо из тестов положительный или вызывает подозрение, то медицинское использование этой дозы крови не допускается, и кровь немедленно изымается. В таких случаях предоставляется информация о результатах, а донор направляется на дополнительное медицинское обследование. Целью является не только обеспечение безопасности реципиента крови, но и раннее выявление и контроль проблем со здоровьем донора. Этот процесс является важным шагом, направленным на защиту здоровья как донора, так и общества в целом. Данные каждого донора, результаты лабораторных исследований, протоколы обследований и документы о решениях вносятся в информационную систему управления Банка крови или лаборатории. – Каковы этапы лабораторного исследования образцов крови в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения и как в этом процессе соблюдаются международные стандарты? – Лабораторное исследование образцов крови в Республиканском банке крови проводится поэтапно и на научной основе с целью обеспечения безопасности донорской крови. В ходе этого процесса кровь и ее компоненты подвергаются серологическим, иммуногематологическим, молекулярно-биологическим исследованиям на современном оборудовании. Основной целью всех исследований является своевременное выявление инфекционных заболеваний, передающихся через кровь (ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис), и профилактика подобных случаев. Республиканский банк крови Министерства здравоохранения опирается на международный опыт в области обеспечения безопасности крови. Переход на технологию NAT-скрининг (Nucleic Acid Testing, тестирование нуклеиновых кислот) позволил еще больше повысить соответствие международным стандартам. Эта технология создает условия для выявления инфекций в период «иммунологического окна» и обеспечивает более высокую точность тестирования донорской крови. Благодаря применению технологии NAT обеспечено соответствие таким международным стандартам, как требования ВОЗ, Директивы Евросоюза, ISO 15189 и GMP в области безопасности крови.

– В чем разница между серологическими тестами и NAT-скринингом? – Серологические тесты выявляют антитела к вирусам в крови донора. Эти тесты оценивают иммунный ответ на инфекции гепатита B (HBV), гепатита C (HCV), вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилиса. Серологические тесты в основном используются для определения того, был ли донор инфицирован этими инфекциями в прошлом или инфицирован в настоящее время. NAT-тесты непосредственно выявляют генетический материал вирусов, то есть ДНК или РНК. Эти тесты позволяют определить наличие вируса на самой ранней стадии инфекции, до формирования иммунного ответа. Технология NAT-скрининг обладает очень высокой чувствительностью и специфичностью и значительно сокращает период «иммунологического окна» по сравнению с серологическими тестами. Это означает, что инфицированная донорская кровь, которая еще не определяется серологическим методом, может быть выявлена на более ранней стадии с помощью NAT-тестов. Эти тесты широко используются для выявления таких инфекций, как гепатит B, гепатит C и ВИЧ, и играют важную роль в повышении безопасности донорской крови. Таким образом, серологические тесты указывают на наличие инфекции, оценивая иммунный ответ, в то время как NAT-тесты непосредственно выявляют генетический материал самого вируса. Оба метода дополняют друг друга и применяются параллельно для обеспечения полной безопасности донорской крови. Применение обоих тестов в Республиканском банке крови осуществляется в соответствии с международными протоколами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. – Как обеспечивается безопасность компонентов крови? – Безопасность компонентов крови обеспечивается на основе нескольких основных этапов и подходов в соответствии с международными требованиями. В первую очередь, отбор доноров осуществляется по строгим медицинским показателям, анкетированию и физикальному осмотру. Лица с потенциальным риском отстраняются от донорства. После забора донорской крови проводятся NAT-тесты на серологическом и молекулярном уровнях. По результатам тестов на дальнейшую обработку отправляются только образцы крови, безопасность которых подтверждена. В процессе обработки крови каждый компонент (эритроцитарная масса, плазма, тромбоциты) разделяется и хранится при соблюдении температурного режима, времени и санитарно-гигиенических условий. Каждый компонент крови маркируется уникальным идентификационным номером, а связь между донором и реципиентом поддерживается через систему. Любое опасное событие или нежелательная реакция регистрируется и анализируется. Все эти меры направлены на обеспечение полной безопасности компонентов крови и минимизацию инфекционного или биологического риска для реципиента. – Какие показатели, выявленные в донорской крови, считаются временными или постоянными противопоказаниями к донорству крови? – Некоторые показатели, определяемые в донорской крови, влияют на состояние здоровья донора и безопасность компонентов крови для реципиента, создавая временные или постоянные противопоказания к сдаче крови. Эти показатели основаны на ряде инфекционных и неинфекционных маркеров. Временные противопоказания применяются при изменении состояния донора в течение определенного периода времени (например, прием лекарств, хирургическое вмешательство, вакцинация и др.). Постоянные противопоказания применяются в случаях, которые могут необратимо повлиять на способность донора сдавать кровь и безопасность компонентов крови (хронические инфекции, онкологические и гематологические заболевания, некоторые системные заболевания и др.).