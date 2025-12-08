В Албании трагически погиб азербайджанский моряк

Азербайджанский моряк трагически погиб в порту Дуррес, Албания. Албанские СМИ сообщают, что 25-летний гражданин Азербайджана Аваз Яферов, член экипажа судна «Кибеле» под флагом Панамы, погиб в результате удара током во время работы на палубе.

Судно стояло на якоре и разгружало пшеницу, когда произошел инцидент. Немедленная помощь, оказанная экипажем и портовыми службами, не помогла спасти жизнь пострадавшего.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.