USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

В Албании трагически погиб азербайджанский моряк

Отдел информации
12:43 192

Азербайджанский моряк трагически погиб в порту Дуррес, Албания. Албанские СМИ сообщают, что 25-летний гражданин Азербайджана Аваз Яферов, член экипажа судна «Кибеле» под флагом Панамы, погиб в результате удара током во время работы на палубе.

Судно стояло на якоре и разгружало пшеницу, когда произошел инцидент. Немедленная помощь, оказанная экипажем и портовыми службами, не помогла спасти жизнь пострадавшего.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8471
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2730
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1243
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1028
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1182
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1388
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1195
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2825
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2257
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3133
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3259

ЭТО ВАЖНО

Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам
Проблемы с Баку – равносильно выстрелу из двустволки по ногам наша корреспонденция
02:03 8471
Независимость Палестины все ближе и ближе
Независимость Палестины все ближе и ближе наша корреспонденция; все еще актуально
7 декабря 2025, 21:34 2730
Диверсификация экономики по-азербайджански
Диверсификация экономики по-азербайджански
10:58 1243
Алиев о многовековых отношениях с Ираном
Алиев о многовековых отношениях с Ираном фото; новость дополнена 11:56
11:56 1028
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
Экономист Асиф Ибрагимов: Минимальная зарплата должна быть не ниже 660 манатов
11:13 1182
Россия и Китай Трампу назло
Россия и Китай Трампу назло
10:49 1388
Орбан в Стамбуле
Орбан в Стамбуле фото
10:27 1195
Трамп опять набросился на Зеленского
Трамп опять набросился на Зеленского
10:14 2825
Киевская область третью ночь подряд под ударом
Киевская область третью ночь подряд под ударом
02:21 2257
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла
Скромная экономика Нахчывана. Но надежда еще не умерла наша аналитика
01:21 3133
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан
Турецкий рывок: связка с Западом, а окно – Азербайджан наша аналитика
7 декабря 2025, 21:18 3259
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться