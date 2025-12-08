Париж держит российские миллиарды под замком

Франция не готова включать в репарационный кредит для Украины российские активы во французских частных банках на сумму около 18 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Париж объясняет свое решение правовыми ограничениями, касающимися использования замороженных частных активов России. Так, во Франции замороженные средства Центрального банка РФ удерживаются коммерческими банками, в том числе и крупными учреждениями. В отличие от государственных ценных бумаг, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии, данные активы подчиняются иным договорам и юридическим обязательствам.
Как пояснили собеседники FT, из более чем 200 млрд евро активов российского Центробанка, замороженных в Европе, 185 млрд хранятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear, а еще 18 и 7 млрд – в частных французских и бельгийских банках соответственно.
Как говорится в публикации, Франция не возражает против помощи Украине в целом, однако не готова вовлекать в процесс российские активы, находящиеся в частных банках, из-за юридической неопределенности и риска выплат бывшему владельцу – РФ. По данным FT, банки сохраняют контрактные обязательства перед РФ, в том числе по выплате процентов, и передача этих средств может вызвать юридические претензии со стороны Москвы. При этом Франция не раскрывает названия банков, где хранятся эти активы, что вызывает «раздражение» у других европейских стран. По словам трех собеседников издания, основная часть из 18 млрд евро находится в крупнейшем банке страны BNP Paribas. В самом банке от комментариев отказались.
Отказ Франции – серьезный удар по плану Европейской комиссии по предоставлению так называемого репарационного кредита для Украины на основе замороженных российских активов, поскольку страна удерживает второй по величине пул таких средств в ЕС. Инициатива предполагала, что активы, замороженные после полномасштабного вторжения РФ, могут быть частично или полностью использованы для финансирования потребностей Украины в 2026–2027 годах.
Если значительная часть средств, например, французские 18 млрд евро, останется вне схемы, доступная сумма кредита существенно сократится, что может уменьшить общий объем поддержки Украины и усложнить финансовое планирование в Брюсселе, отмечает FT.
*** 13:12
Германия может стать основным гарантом репарационного кредита для Украины за счет замороженных российских активов, если этот механизм будет утвержден. Об этом сообщает Politico.
Странам Евросоюза (ЕС) предстоит внести собственные средства, чтобы обеспечить гарантию по кредиту Украине на €210 млрд. Как следует из материала, наибольшая нагрузка – €52 млрд – ляжет на Германию, за которой следуют Франция и Италия. Предусматривается, что Киев будет обязан вернуть заем лишь при условии получения компенсаций от России.
По данным издания, данные расчеты Еврокомиссия (ЕК) представила дипломатам после объявления плана предоставить Украине €165 млрд репарационного займа. Механизм еще нуждается в согласии премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который выступает против схемы, опасаясь, что Брюсселю придется возмещать Москве возможные претензии, включая судебные.
18 декабря лидерам ЕС предстоит убедить де Вевера поддержать идею использования российских активов вместо привлечения национальных средств. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Брюссель, чтобы лично подтвердить готовность Берлина взять на себя 25% суммы репарационного кредита, говорится в публикации.
Если часть стран, в частности Венгрия, откажется участвовать в программе, доля гарантий для остальных членов союза может вырасти, указывает Politico. ЕК также допускает, что к обеспечению могут присоединиться и государства вне ЕС, однако Норвегия, которую ранее рассматривали среди потенциальных участников, уже дала понять, что не намерена подключаться.
Согласно проекту, из €210 млрд помощи €115 млрд планируется направить на поддержку украинской оборонной промышленности в течение пяти лет, еще €50 млрд – на покрытие бюджетных расходов, а €45 млрд – на погашение кредита G7, выданного Киеву в прошлом году. Перечисление средств предполагается проводить шестью траншами в течение года; при этом Еврокомиссия намерена ввести контрольные механизмы для предотвращения злоупотреблений и отслеживания потока финансовой и военной помощи.
3 декабря ЕК одобрила два варианта финансирования Украины, включая репарационный кредит за счет российских активов. Для утверждения решения требуется «квалифицированное большинство голосов» без необходимости единогласного одобрения. Альтернативой был кредит, основанный на заимствованиях под бюджет ЕС, но этот подход заблокировала Венгрия.
Против изъятия российских активов выступили Euroclear, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк. Москва же считает любую попытку использовать российские активы враждебной мерой, сравнивая ее с «воровством». В Кремле предупреждали, что в случае реализации подобных решений ЕС последуют судебные иски.