Париж держит российские миллиарды под замком

Франция не готова включать в репарационный кредит для Украины российские активы во французских частных банках на сумму около 18 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Париж объясняет свое решение правовыми ограничениями, касающимися использования замороженных частных активов России. Так, во Франции замороженные средства Центрального банка РФ удерживаются коммерческими банками, в том числе и крупными учреждениями. В отличие от государственных ценных бумаг, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии, данные активы подчиняются иным договорам и юридическим обязательствам.

Как пояснили собеседники FT, из более чем 200 млрд евро активов российского Центробанка, замороженных в Европе, 185 млрд хранятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear, а еще 18 и 7 млрд – в частных французских и бельгийских банках соответственно.

Как говорится в публикации, Франция не возражает против помощи Украине в целом, однако не готова вовлекать в процесс российские активы, находящиеся в частных банках, из-за юридической неопределенности и риска выплат бывшему владельцу – РФ. По данным FT, банки сохраняют контрактные обязательства перед РФ, в том числе по выплате процентов, и передача этих средств может вызвать юридические претензии со стороны Москвы. При этом Франция не раскрывает названия банков, где хранятся эти активы, что вызывает «раздражение» у других европейских стран. По словам трех собеседников издания, основная часть из 18 млрд евро находится в крупнейшем банке страны BNP Paribas. В самом банке от комментариев отказались.

Отказ Франции – серьезный удар по плану Европейской комиссии по предоставлению так называемого репарационного кредита для Украины на основе замороженных российских активов, поскольку страна удерживает второй по величине пул таких средств в ЕС. Инициатива предполагала, что активы, замороженные после полномасштабного вторжения РФ, могут быть частично или полностью использованы для финансирования потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Если значительная часть средств, например, французские 18 млрд евро, останется вне схемы, доступная сумма кредита существенно сократится, что может уменьшить общий объем поддержки Украины и усложнить финансовое планирование в Брюсселе, отмечает FT.